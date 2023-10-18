الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

7 أسباب لآلام العظام .. تعرف على طرق العلاج

التهاب-المفاصل
آلام العظام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
يؤكد الأطباء، أن آلام العظام أحد أهم المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، وغالبا ما تشتد آلام العظام في ساعات الليل المتأخرة.
ويوضح الأطباء، أن آلام العظام شائعة في مرحلة منتصف العمر، وكلما تقدم الشخص في العمر كلما ضعفت العظام وتناقص حجم العضلات، فضلا عن نقص كثافة العظام تدريجيا، فيصبح الشحص أقل قوة ونشاط.اضافة اعلان

أسباب آلام العظام

 
ومن أبرز أسباب آلام العظام - وفقا لما ذكره تقرير منشور في موقع healthline  الطبي- ما يلي:
1- الإصابة بكسور العظام المتكررة
2- الاصابة بسرطان العظام أيضا، أو قد يشعر بعض المتعافين من السرطان وبعد رحلة علاج طويلة بآلام العظام أيضا
3- أسباب أخرى متعلقة بالعدوى لبعض الأمراض، أو نقص في الهرمونات
4- تكثر آلام العظام أثناء مرحلة انقطاع الطمث
5- الإصابة بسرطان خلايا الدم
6- الإصابة بهشاشة العظام
7- الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

علاج آلام العظام

 
وأكد التقرير أن علاج آلام العظام له الكثير من الأشكال، فهناك الجانب الدوائى، وآخر يكون علاجا تكميليا.
وعادة يحدد الطبيب المختص وفقا للتشخيص المناسب طريقة علاج آلام العظام، ويحدد خطة العلاج وتوقيتها لكل حالة بشكل مختلف.
كذلك هناك أدوية توصف في تلك الحالة منها أدوية لتقليل حدة الالتهاب، وأخرى هرمونية إذا كان الشخص يعانى من خلل في الهرمونات، إضافة إلى المضادات الحيوية في بعض الحالات.
هناك أيضا مسكنات الألم باختلاف أنواعها وأشكالها، وفقا للحالة وتاريخها المرضى.

العلاجات التكميلية


أيضا يمكن علاج آلام العظام من خلال بعض العلاجات التكميلية، والتي تشتمل على التدليك وتقنيات العلاج الطبيعى، وتمارين الاسترخاء، وفى بعض الحالات يمكن علاج آلام العظام من خلال الوخز بالإبر، وتقنيات وتمارين التمدد والسباحة، وكذلك ممارسة الرياضة المنتظمة لمدة 3 أيام في الأسبوع قدر المستطاع.

اقرأ أيضا

مقاعد الحمام للأطفال
4:08 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

لتفادي "الخطر القاتل".. تحذير للأمهات عند استخدام مقاعد الحمام للأطفال

النوم-السهر
12:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

احذر.. هذا الأمر يحرمك من النوم

الخرف
12:02 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

دراسة: الإصابة بالخرف أعلى 3مرات بين مرضى اضطراب فرط الحركة

سرطان الثدي
11:37 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ليست الكتلة فقط.. احذري 5 علامات للإصابة بسرطان الثدي

اقرأ أيضا

دراسة: طريقة المشي هذه مؤشر على الوفاة المبكرة

9 علامات على خطورة سعال طفلك؟.. تعرفي عليها

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة

الصحة: 4 إجراءات لمن يتعرض للدغة "بق الفراش"

حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

التيفوئيد
7:41 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

تغير لون البول
5:00 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

منها الأدوية والغذاء.. 5 أشياء تؤثر على لون البول

القولون العصبي
2:58 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

اكتشاف دواء يخفف متلازمة القولون العصبي

WhatsApp Image 2023-10-18 at 2.28.48 AM
2:31 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

6 نصائح مهمة لسلامتك أثناء قيادة الدراجة الهوائية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الكونجرس
11:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:31 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

في حالات إصابة العمل.. ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟

الطفل
9:20 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا

أهم 10
8:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم

عواصف رعدية الدفاع المدني -- امطار جدة
8:03 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل

سيول المخواة
7:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أمطار غزيرة على الحرث وقلوة.. وسيول في المخواة