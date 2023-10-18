7 أسباب لآلام العظام .. تعرف على طرق العلاج

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يؤكد الأطباء، أن آلام العظام أحد أهم المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، وغالبا ما تشتد آلام العظام في ساعات الليل المتأخرة.

ويوضح الأطباء، أن آلام العظام شائعة في مرحلة منتصف العمر، وكلما تقدم الشخص في العمر كلما ضعفت العظام وتناقص حجم العضلات، فضلا عن نقص كثافة العظام تدريجيا، فيصبح الشحص أقل قوة ونشاط. اضافة اعلان





أسباب آلام العظام



علاج آلام العظام



العلاجات التكميلية



ومن أبرز أسباب آلام العظام - وفقا لما ذكره تقرير منشور في موقع healthline الطبي- ما يلي:1- الإصابة بكسور العظام المتكررة2- الاصابة بسرطان العظام أيضا، أو قد يشعر بعض المتعافين من السرطان وبعد رحلة علاج طويلة بآلام العظام أيضا3- أسباب أخرى متعلقة بالعدوى لبعض الأمراض، أو نقص في الهرمونات4- تكثر آلام العظام أثناء مرحلة انقطاع الطمث5- الإصابة بسرطان خلايا الدم6- الإصابة بهشاشة العظام7- الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.وأكد التقرير أن علاج آلام العظام له الكثير من الأشكال، فهناك الجانب الدوائى، وآخر يكون علاجا تكميليا.وعادة يحدد الطبيب المختص وفقا للتشخيص المناسب طريقة علاج آلام العظام، ويحدد خطة العلاج وتوقيتها لكل حالة بشكل مختلف.كذلك هناك أدوية توصف في تلك الحالة منها أدوية لتقليل حدة الالتهاب، وأخرى هرمونية إذا كان الشخص يعانى من خلل في الهرمونات، إضافة إلى المضادات الحيوية في بعض الحالات.هناك أيضا مسكنات الألم باختلاف أنواعها وأشكالها، وفقا للحالة وتاريخها المرضى.أيضا يمكن علاج آلام العظام من خلال بعض العلاجات التكميلية، والتي تشتمل على التدليك وتقنيات العلاج الطبيعى، وتمارين الاسترخاء، وفى بعض الحالات يمكن علاج آلام العظام من خلال الوخز بالإبر، وتقنيات وتمارين التمدد والسباحة، وكذلك ممارسة الرياضة المنتظمة لمدة 3 أيام في الأسبوع قدر المستطاع.