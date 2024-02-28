4 أمراض قاتلة تهدد حياتك بسبب إهمال تنظيف أسنانك يوميًا

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حذرت العديد من الدراسات، من أن إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل كافٍ أو استخدام خيط الأسنان بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض الحادة والمزمنة.





مخاطر إهمال تنظيف الأسنان



1. أمراض القلب



2. الالتهاب الرئوي



أعراض الالتهاب الرئوي



3. مرض السكري



أعراض مرض السكري



4. الخرف



الأعراض المبكرة للخرف



وعزا الدكتور نايجل كارتر، من مؤسسة صحة الفم ببريطانيا، المخاطر المرتبطة بإهمال تنظيف الأسنان إلى أن "الفم مملوء بالبكتيريا".وقال: "وعلى الرغم من أن معظمها غير ضار، إلا أن بعضها يمكن أن يسبب المرض".وعلى الرغم من أنه من غير المعروف سبب تأثير بكتيريا الفم على الصحة العامة، إلا أن الخبراء يقولون إن بعض الحالات ترتبط بصحة الفم أكثر من غيرها.وأبرزت صحيفة "ذا صن"، قائمة بالأمراض المرتبطة بإهمال تنظيف الفم، على النحو التالي:إذا كنت تعاني من أمراض اللثة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بما يصل إلى ثلاث مرات، كما أشارت العديد من الدراسات الكبيرة.وتعد أمراض اللثة، مشكلة واسعة النطاق. إذ يعاني حوالي ثمانية من كل 10 أشخاص فوق 35 عامًا من مستوى معين من المرض الذي يسبب النزيف، وفقًا للاتحاد الأوروبي لطب اللثة.ويحدث ذلك عندما تتراكم البكتيريا داخل اللثة وحولها. ويمكن أن تأخذ الأمور منعطفًا نحو الأسوأ عندما تتسرب هذه البكتيريا إلى مجرى الدم، مما يتسبب في تصلب الشرايين.ويمكن أن يدفع هذا، القلب للعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.وحذر الدكتور نايجل: "إذا تأثر تدفق الدم بشكل سيئ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى أزمة قلبية".بعد دقائق فقط من الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة، تبدأ طبقة لزجة من البكتيريا، تُعرف باسم البلاك، في تغطية الأسنان.وأظهرت الأبحاث أن اللويحة العالقة قادرة على التسبب في الالتهاب الرئوي، وذلك لأن البكتيريا يمكن أن يتم تنفسها من الأسنان وتنتقل إلى الرئتين، حيث يمكن أن تسبب العدوى.السعال المصحوب بمخاط أخضر أو أصفر أو حتى دمويحمى وتعرق وقشعريرةضيق في التنفسالتنفس السريع والسطحيألم حاد في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعالفقدان الشهية، وانخفاض الطاقة، والتعب.ووجدت الدراسات وجود علاقة مباشرة بين مرض السكري وأمراض اللثة.إذ تعد أمراض اللثة أكثر عرضة لدى مرضى السكري والعكس صحيح، لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم - وهو أحد أعراض مرض السكري- يمكن أن يحفز فرط نمو البكتيريا الضارة في الفم.ويمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى أنواع مختلفة من الالتهابات في الفم، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الالتهابات في مجرى الدم، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم ويجعل السيطرة على الحالة أكثر صعوبة.وأضاف الدكتور كارتر: "إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن المهم تشخيص أمراض اللثة - فقد يؤدي ذلك إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات".التبول أكثر من المعتادالشعور بالعطش طوال الوقتالشعور بالتعب الشديدفقدان الوزن دون محاولةالحكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر- الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاءعدم وضوح الرؤية.قد يكون استخدام خيط الأسنان هو المفتاح للحفاظ على لياقتك البدنية مع تقدمك في السن.توصلت دراسة جديدة أجريت على 28 ألف مريض في تايوان، إلى أن أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة المزمنة لأكثر من عقد من الزمن كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.7 مرة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر - وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.ووجد الباحثون، أدلة على وجود البكتيريا المسببة لأمراض اللثة في أدمغة الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض الزهايمر.ويعتقد الخبراء أن السموم يمكن أن تنتقل من الدم إلى الدماغ، حيث تسبب أضرارا طويلة المدى مع مرور الوقت.فقدان الذاكرة.صعوبة في التركيز.صعوبة القيام بالمهام اليومية المألوفة، كالارتباك عند التسوق.صعوبة في الكلام أو العثور على الكلمة الصحيحة.الحيرة في الزمان والمكان.تغيرات في المزاج.