10 أطعمة يجب عليك تناولها لحماية بصرك

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ضعف البصر يمكن أن يكون سببه في بعض الحالات وراثيًا، أو نتيجة للتقدم في السن، لكن بعض العوامل الأخرى يمكن أن يكون لها أيضًا دور في ذلك؛ ومن بينها النظام الغذائي.

ودعت طبيبة العيون، الدكتورة فرانشيسكا ماركيتي بشكل خاص إلى الاهتمام بشكل خاص بما نأكله.

وحثت على تناول الأطعمة الغنية بأربعة عناصر غذائية رئيسة - حمض أوميجا 3 الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وفيتامين ب 2، واللوتين، والزياكسانثين.





10 أطعمة لحماية العين



أوميجا 3



الأسماك الزيتية



فيتامين ب2



لوتين وزياكسانثين



لذلك نصحت بالإكثار من تناول الأطعمة العشرة التالية:سمك السالمونالسردينسمك الماكريلالألبانالبيضاللحم الطريالكرنبالسبانخالفلفل برتقاليالذرة الحلوة.أضافت طبيبة العيون لصحيفة "إكسبريس": "يوجد حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) بشكل خاص في الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين ويمثل ما يصل إلى 93 بالمئة من دهون أوميجا 3 في شبكية العين".وتابعت ماركيتي: "تعتمد شبكية العين بشكل كامل على المصدر الغذائي لـ DHA، لكن أجسامنا لا تستطيع إنتاج كميات كافية من هذه الدهون الحيوية، لذلك نحن نعتمد بشكل كامل على الحصول على ما يكفي من وجباتنا الغذائية".وأوصت بتناول الكثير من الأسماك الزيتية - بما فيها السلمون والسردين والماكريل.ووفقًا لها، "يجب أن نتناول الأسماك الزيتية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على الكمية الموصى بها من أوميجا 3 DHA للمساعدة في الحفاظ على صحة أعيننا".ونصحت ماركيتي بدمج الأسماك في النظام الغذائي، قائلة: “جرب شريحة لحم السلمون مرة واحدة في الأسبوع مع الخضراوات الخضراء. أو قم بإعداد فطيرة الماكريل في المنزل، بإضافة القليل من الزبادي اليوناني وملعقة صغيرة من الفجل الحار إلى شرائح سمك الماكريل".لكنها اعترفت بأنه لن يتمكن الجميع من تناول هذه الأطعمة. وفي هذه الحالة، نصحت بتخزين مكملات أوميجا 3.كشفت ماركيتي عن فوائد فيتامين ب2. قائلة: “يدعم فيتامين ب2 أيضًا صحة العين من خلال المساعدة في الحفاظ على الرؤية الطبيعية. "يوجد فيتامين ب 2 في منتجات الألبان والبيض واللحوم الخالية من الدهون وسمك السلمون".أضافت ماركيتي: “ثم هناك ثلاثة كاروتينات – لوتين وزياكسانثين وميزوزياكسانثين والتي توجد بشكل طبيعي في الجزء الخلفي من العين في البقعة، حيث تشكل الصبغة البقعية (اللون الأصفر).وتابعت: "في حين أن الكاروتينات موجودة في الفواكه والخضروات، ويعد الكرنب والسبانخ من المصادر الرئيسية للوتين. يوفر الفلفل البرتقالي الزياكسانثين والذرة الحلوة توفر كليهما"."لذا، قم بتلوين طبقك بالفواكه والخضروات وحاول الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي"، وفق نصيحتها.