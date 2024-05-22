دراسة: شاي الماتشا يمنع البكتيريا المسببة لأمراض اللثة

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توصلت دراسة جديدة إلى أن شاي ماتشا الأخضر لديه القدرة على الوقاية من أمراض اللثة.

وتظهر التجارب المعملية أن الماتشا يمكن أن تمنع نمو بورفيروموناس اللثوية، وهي واحدة من البكتيريا المسببة الرئيسة لأمراض اللثة.





غسول الفم ماتشا



الشاي الأخضر يقضي على البكتيريا



تفاصيل التجربة



وأظهرت النتائج أنه من بين مجموعة صغيرة مكونة من 45 شخصًا يعانون من أمراض اللثة، فإن أولئك الذين استخدموا غسول الفم ماتشا انتهى بهم الأمر بمستويات أقل بكثير من بكتيريا بورفيروموناس اللثوية.وأشار باحثون من كلية طب الأسنان بجامعة نيهون في ماتسودو باليابان في ورقتهم البحثية المنشورة في 21 مايو في مجلة "ميكروبولوجي سبيكتريوم" إلى أن "الماتشا قد يكون لها قابلية تطبيق سريري للوقاية من التهاب اللثة وعلاجه".وماتشا هو شاي أخضر عالي التركيز ومفعم بالحيوية ومتوفر أيضًا في شكل مسحوق. وقال الباحثون إنه يستخدم في احتفالات الشاي التقليدية ولإضفاء النكهة على المشروبات والحلويات.وأفاد الباحثون أن نبات الشاي الأخضر تمت دراسته منذ فترة طويلة لقدرته على محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات.ولاختبار إمكانات الماتشا، طبق الباحثون محلول الماتشا على 16 نوعًا من بكتيريا الفم في المختبر، بما فيها ثلاث سلالات من بورفيروموناس اللثوية.ووجد الباحثون أنه في غضون ساعتين، تم قتل جميع خلايا بورفيروموناس اللثوية تقريبًا بواسطة مستخلص الماتشا، وبعد أربع ساعات ماتت جميع الخلايا، بحسب ما أفادت وكالة "يو بي آي".ثم انتقل الباحثون إلى تجربة بشرية صغيرة، حيث قاموا بشكل عشوائي بتقسيم المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة إلى واحدة من ثلاث مجموعات.وتلقت إحدى المجموعات غسول الفم الماتشا، وغسول الفم الآخر من شاي الشعير، والثالثة غسول الفم الذي يحتوي على مادة كيميائية مضادة للالتهابات. تم توجيه المرضى إلى شطف الفم مرتين يوميًا بغسول الفم المقدم لهم.المجموعة التي استخدمت غسول الفم ماتشا ظهر لديها انخفاض كبير في مستويات البكتيريا المسببة لأمراض اللثة، بناء على اختبارات اللعاب. ولم ترى المجموعتان الأخريان نفس النتائج.وأشار الباحثون إلى أن أمراض اللثة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأشخاص لأسنانهم، كما أنها مرتبطة بمرض السكري والولادة المبكرة وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان.