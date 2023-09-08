الجمعة، 23 صفر 1445 ، 08 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

3 تغييرات غذائية تخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

الكوليسترول
الكوليسترول
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت أخصائية تغذية عن تعديلات غذائية صغيرة يمكن أن تشكل أسلحة فعالة في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول.
وفقًا لأليسون كولين، أخصائية التغذي، فإن عدم تناول ما يكفي من البروتين وتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصفراء، مما يقلل من كمية الكوليسترول المطرودة من الجسم.اضافة اعلان
لكن تحولات "صغيرة" في اختياراتك الغذائية يمكن أن تساعد في السيطرة على المادة الشمعية، بحسب قولها.


زيت الأفوكادو


زيت الطهي يمكن أن يسبب مشكلة لمستويات الكوليسترول لديك، وتبديله بآخر يمكن أن يؤدي إلى تغير مستويات المادة الدهنية "بشكل ملحوظ".
بناءً على بحث نُشر في مجلة "علم الدهون السريرية"، أوصت كولين باستخدام زيت الأفوكادو بدلاً من الدهون الصلبة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة للحفاظ على نسبة الكوليسترول تحت السيطرة.


التوت


إن إضافة بعض التوت الغني بالبوليفينول إلى النظام الغذائي يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول "الضار".
وقالت أخصائية التغذية: "إن تناول 150 جرامًا من التوت يوميًا لمدة ستة أسابيع ارتبط بانخفاض ملحوظ إحصائيًا في مستويات الكوليسترول الإجمالية (ستة بالمائة)، والكوليسترول السيئ (سبعة بالمائة)، والدهون الثلاثية (27 بالمائة)؛" بينما ارتفع مستوى الكولسترول الجيد بنسبة ستة في المئة.
ويمتص الكوليسترول HDL، النوع "الجيد"، نظيره السيئ من الدم ويحمله مرة أخرى إلى الكبد، حيث يتم التخلص منه خارج الجسم.
لذلك، فإن تعزيز مستويات الكوليسترول "الجيد" يمكن أن يفيد صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام . 


زيادة كمية الألياف 


توجد الألياف في الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.
أوصت كولين بالبدء بالشوفان لأن الأطعمة الصغيرة غنية بالألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في انخفاض مستويات الكوليسترول بسهولة.
وأضافت: "يبدو أن الألياف عالية اللزوجة مثل تلك الموجودة في الشوفان أو الشعير أو سيلليوم لها تأثير عالمي أكثر على صحتنا من ألياف القمح والأرز".
ونصحت أخصائية التغذية أيضًا بدمج التعديلات الغذائية مع ممارسة الرياضة، مما قد يبدأ في إجراء تغييرات في غضون شهرين.
وشددت أخصائية التغذية على أن "المفتاح هنا هو الاتساق. ليس من الضروري أن تكون التمارين عالية الشدة أو طويلة الأمد، ولكن يجب أن يتم ممارستها بشكل يومي حسب الأفضلية.


اقرأ أيضا

الأيبوبروفين
10:07 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

تحذير من تناول المسكنات مع حبوب منع الحمل: تصيب بالجلطات

الدمامل
9:15 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

تعرف على سر بكتيريا المكورات العنقودية.. الخطر والعلاج

طبيب
6:52 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

مفاجأة حول أسباب أمراض الجهاز الهضمي يكشفها طبيب (فيديو)

تكيس المبايض
2:38 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بشرى لمريضات تكيس المبيض.. نظام غذائي يعزز فرص الحمل

اقرأ أيضا

دراسة توضح تأثير قلة شرب الماء على سلوك الإنسان

استشاري نفسي يوضح فوائد غير متوقعة للرياضة.. ماذا عن الجلسات النفسية؟

الصحة تحذر من تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية.. مضاعفات خطيرة

احذر تناول بعض الأدوية بجرعات زائدة.. أمراض مميتة تصيب الكبد

في 204 دول .. دراسة تكشف مفاجأة عن انتشار السرطان بين الشباب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

إنقاص الوزن
9:27 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

استشاري يحذر الشباب من سلوكيات خاطئة تسبب أمراضاً خطيرة

WhatsApp Image 2023-09-07 at 7.49.43 PM
7:53 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

8 إشارات على نقص البروتين في جسمك

آيس كريم
9:51 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

مادة في الأطعمة الشهيرة تتسبب قي الإصابة بأمراض مميتة

دواء
9:00 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام "اسيتالوبرام" و"كتافاست"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
10:01 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص وموعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

الأمن يُهاجم تجار السموم
9:46 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

حساب المواطن
9:03 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

قبل يومين من صرف دفعة سبتمبر.. تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

الراتب
8:10 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. كيف تحصل على قرض الأسرة حتى 100 ألف ريال؟

الطلاب في إحدى الفصول الدراسية
7:50 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"التنمية الاجتماعية" تكشف حقيقة سجن ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة

براءة اختراع
7:06 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%