3 أشياء لا تتجاهلها لحماية سمعك من عوامل الخطر

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تعد الشيخوخة والضوضاء من أكثر العوامل التي تهدد بفقدان السمع، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية أذنيك.

وكشفت الدكتورة إيلينا شور، أخصائية السمع في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن ثلاث نصائح للحفاظ على السمع، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس"، على النحو التالي:





1. لا تضع أي شيء في أذنك



2. احم أذنيك أثناء الحفلات الصاخبة



3. لا تتجاهل الأعراض



حذرت الطبيبة من استخدام أي شيء للتخلص من شمع الأذن العنيد، سواءً كان ذلك بسماعات الأذن أو حتى بالأصابع.وقالت: "لن أضع أي شيء في أذني. وهذا يمكن أن يسبب ضررًا أكثر مما ينفع. إذا كنت بحاجة إلى تنظيف أذنيك، فإنني أوصي بالقيام بذلك بشكل احترافي، وأوصي شخصيًا بمراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة".قالت الطبيبة: "لن أذهب إلى حفلة موسيقية صاخبة أو أطلق النار دون استخدام حماية السمع. فقدان السمع الناجم عن الضوضاء حقيقي. انها دائمة. وحتى إذا لم يظهر على الفور، فإنه يمكن أن يظهر لاحقًا ويزيد من خطر الإصابة بطنين الأذن أيضًا".وتابعت ناصحة: "إذا كنت تشارك في أحداث صاخبة، فيرجى ارتداء واقي السمع".في حين أنه قد يكون من السهل تجاهل الأعراض الخفية، إلا أن أخصائية السمع حثت أي شخص يعاني من ضعف السمع أو فقدان السمع على إجراء فحص.قالت: "إذا استيقظت في صباح أحد الأيام ولاحظت أن لدي ضعفًا في السمع أو لاحظت أنني أصبت فجأة بفقدان السمع في إحدى أذني، فلن أنتظر أو أعتقد أن هذا سيختفي، بل سأقوم بإجراء فحص لدى أخصائي السمع في أسرع وقت ممكن".وأضافت: "كما أنني لن أسمح لأي شخص أن يصف لي المضادات الحيوية دون إجراء اختبار السمع . هذه واحدة من أكثر الحالات التي يتم تشخيصها بشكل خاطئ والتي أراها ومن المهم الحصول على العلاج المناسب وإلا فقد يصبح الأمر دائمًا ونحن لا نريد ذلك".