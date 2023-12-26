يجهلها كثيرون.. ماذا تعرف عن فوائد الشتاء الصحية؟

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لا يحبذ كثيرون موسم الشتاء بسبب التعرض للكثير من أمراض الجهاز التنفسي، مما يجعله مصدر قلق للكثير من الأشخاص.



لكن هناك العديد من الفوائد التي تعود على الجسم من برودة الطقس، وذلك بحسب ما ذكره موقع "ويب طب" ومنها: اضافة اعلان





فوائد الطقس البارد الصحية

1-تعزيز الصحة العقلية: أبرز فوائد الطقس البارد هي قدرته على المساهمة في تأدية المهام بصورة أفضل من الطقس الحار، وبالتالي فإنه يُساعد في تحفيز القدرات العقلية.2- التخلص من الوزن الزائد: تساعد البرودة في تحفيز حرق دهون الجسم، وبالتالي فإن اتباع حمية غذائية في موسم الشتاء مع ممارسة الرياضة سوف يُعزز حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بشكلٍ كبير.3- تحسين الجهاز المناعي: يهتم كثير من الأشخاص بصحة الجهاز المناعي في موسم الشتاء أكثر من موسم الصيف، وذلك للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة خلاله، وبالتالي يزداد الاهتمام بالصحة في هذا الموسم من خلال تناول الأطعمة الصحية.4- متعة في ممارسة الرياضة: في فصل الصيف تُعد ممارسة الرياضة جدًا مُتعبة بسبب حرارة الطقس وزيادة التعرق، وهذا ما يتم التخلص منه في فصل الشتاء، إذ على العكس تعمل ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء على الشعور بالدفء وهذا ما يرغبه الكثيرين.5- الوقاية من بعض الأمراض: بالرغم من انتشار بعض أمراض الجهاز التنفسي في موسم الشتاء، لكن هناك بعض الأمراض الأخرى التي تنخفض فرص الإصابة بها خلال موسم الشتاء، ومنها الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض، حيث إنها تنتشر بصورة أكبر في موسم الربيع والصيف.