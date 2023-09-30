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"وقاء عسير" تُتظم حملة للتعريف بداء الكلب وطرق الوقاية منه

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داء الكلب
أ أ
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بمناسبة اليوم العالمي لداء الكلب أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة عسير "وقاء" حملة تعريفية بداء الكلب شملت مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط والمجاردة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بالمنطقة.اضافة اعلان

الفعالية تستمر ثلاثة أيام لتوعية المواطنين

 وتهدف الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام إلى توعية المواطنين والمقيمين بداء الكلب ، وماهيته وتثقيف الناس بمدى خطورته وأثره السلبي على الصحة، وكيف يمكننا الإسهام من أجل القضاء عليه، وكذلك طرق الوقاية منه، حيث تواجد عدد من الأطباء المختصين للتحدث للجمهور والإجابة على جميع استفساراتهم، كما شكلت الفعالية أيضًا بعض الأنشطة والألعاب المخصصة للأطفال بهدف جذبهم وتثقيفهم.

نداء عاجل لمقتني الحيوانات الأليفة

 بدوره أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير المهندس علي سلطان أن الحملة تأتي ضمن دور المركز بالتعريف بهذا الداء الخطير وأهمية التعامل معه والتعريف به لجميع فئات المجتمع ، مؤكداً أنه على مقتني الحيوانات الأليفة ضرورة التوجه إلى العيادات البيطرية المتخصصة والكشف على الحيوانات المنزلية وإعطائها اللقاحات بشكل دوري.

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