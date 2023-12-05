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وداعًا هذه الأمراض.. مارس رياضة يومية تحظى بكنز من كنوز الصحة

رياضة المشي
رياضة المشي
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أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن ممارسة رياضة المشي تعتبر كنزًا من كنوز الصحة.

رياضة المشي كنز من كنوز الصحةاضافة اعلان

وأوصى على حسابه في منصة "إكس"، بالحرص على ممارسة المشي وممارسة الرياضة عمومًا مؤكدًا أنها صيدلية في متناول الجميع.

فوائد ممارسة المشي

وأوضح أن المشي المتسارع كنز من كنوز الصحة ويقي بإذن الله من أمراض كثيرة، وله الكثير من الفوائد، منها:
1 - يقلل الوزن ويحرق السكريات والدهون.
2 - يمنع تراكم السكر وتحوله إلى شحوم، ويمنع السمنة.
3 - يحرّك الدورة الدموية فيزيد المناعة بحركة الدورة الدموية.
4 - يرفع مستويات هرمونات السعادة والاستمتاع، مثل السيروتونين والدوبامين.
وأكد أنه لا شيء يعدل المشي للصحة وتخفيف الوزن ومنع الأمراض العصرية، السكر والضغط والكوليسترول.

وداعًا هذه الأمراض

وتابع: "امشِ تزين صحتك، وتحافظ عليها، ويزيد هرمون السعادة وينضبط النوم والنشاط والأداء العملي في كل أمورك، امشِ أقل شيء ٣٠ دقيقة باليوم".

وطالب بالمشي في أي وقت وبأي وسيلة بما فيها المشي إلى المسجد وخلال العمل وفي البيت، بحيث تكون المحصلة اليومية عشرة آلاف خطوة.

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