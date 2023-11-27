منها الفطائر والمعجنات.. 10أطعمة تزيد الوزن في الشتاء

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يفرط العديد من الأشخاص في تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وسكريات، مما يسبب لهم السمنة خلال فصل الشتاء، لذا يوصي الأطباء بتجنبها. اضافة اعلان

ونستعرض في التقرير التالي، قائمة بالأطعمة التي تزيد الوزن في الشتاء، وفقًا لمواقع "eatthis" و"Timesofindia" و"Healthifyme"





أطعمة تزيد الوزن في الشتاء

1 - شوربة الكريمة



2 - فطائر البطاطا المقلية



3 - الفطائر



4 - طاجن المكرونة بالبشاميل



5 - الوجبات السريعة



6 - الخبز الأبيض



7 - الجبن



8 - الأطعمة المصنعة



9 - المعجنات



10 - الحلوى الشتوية



الشتاء بدون وعاء ساخن من الحساء غير مكتمل، فهو يساعد على الحد من الجوع المفاجئ، ويبقيك أكثر دفئًا ويوفر لك العناصر الغذائية لمحاربة البرد.لكن إذا اخترت حساء الكريمة، فمن المرجح أن تكتسب وزناً زائدًا، لأن استخدام الكريم يزيد من عدد السعرات الحرارية في الحساء؛ ما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا تناول حساءً صافًا مثل حساء الطماطم والخضراوات ومرق العظام.تصنع فطائر البطاطس من الدقيق والبطاطس المهروسة وغمرها في الزيت، تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء، نتيجة لطريقة الطهي التي تحتوي على الدهون المشبعة.حاول تقليل تناول هذه الأطعمة واختر الخيارات الصحية مثل البطاطس المخبوزة.فطيرة التفاح أو قرع العسل هي عبارة عن طعام عالي السعرات الحرارية وقليل من الألياف أو البروتين الذي قد يجعلك ممتلئًا بطريقة أخرى.تناول شريحة واحدة من غير المحتمل أن تسبب زيادة في الوزن، لكن تناول الكثير من هذه الحلويات سيظهر بمرور الوقت زيادة في الوزن.تعد الطواجن غنية بالسعرات الحرارية والدهون، ما يجعل من السهل زيادة الوزن إذا كانت في قائمة عطلتك.ويميل الناس إلى اشتهاء المزيد من الأطعمة المريحة مثل المكرونة بالجبن، بالاقتران مع انخفاض النشاط البدني خلال أشهر الشتاء، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.تجنب تناول الأطعمة المصنعة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والمعجنات والحلوى والآيس كريم والوجبات الخفيفة السريعة الأخرى، التي تمتلئ هذه الأطعمة المصنعة بالمواد الحافظة والدقيق المكرر.هناك أدلة موثقة تربط بين الأطعمة المصنعة والسمنة، اختر تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه والمكسرات كبدائل.يعد الخبز الأبيض مصنوعًا من الدقيق المكرر أو الطحين الأبيض يفتقر إلى القيمة الغذائية، نظرًا لتعرضه لعملية تصنيع ثقيلة، فإنه يفقد فوائده الصحية ومعبأ بالسعرات الحرارية غير المفيدة.اختر خيارات صحية مثل دقيق القمح الكامل أو الباجرا أو الشوفان أو الدقيق متعدد الحبوب أو الحبوب الصحية بدلاً من الدقيق المكرر.الجبن متوفر في جميع أنحاء العالم وهو شيء يحبه معظمنا، يصنع بشكل عام من الحليب كامل الدسم، وبالتالي فهي غنية بالسعرات الحرارية والدهون.يمكن أن يساعد تناول نسبة معتدلة من الجبن يوميًا في زيادة الوزن بشكل كبير.الأطعمة المصنعة مثل النقانق واللحوم المعالجة، تزيد من خطر زيادة الوزن، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية إضافًة إلى دهون غير مشبعة، كما تفتقر إلى الألياف الغذائية والبروتين، جميع هذه العوامل تتسبب في زيادة الوزن.تحتوي المعجنات على سعرات حرارية هائلة نتيجة لأنها مصنوعة من دقيق أبيض مكرر، الذي يعتبر أحد الكربوهيدرات غير الصحية، ما يتسبب في زيادة الوزن في الشتاءتعتبر الحلوى الشتوية، بما في ذلك الكعك، غنية بالسعرات الحرارية، لذا تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر أثناء تناول هذه الأطعمة الشتوية الشهية، ليس الأمر أنه يجب عليك الامتناع عن تناولها، لكن التركيز مع الاستهلاك.من السهل استهلاك الحلوى 2-3 مرات في اليوم، لكن من الأفضل تناول الحلوى مرة واحدة وبكمية محدودة أيضًا. تناول حلوى محلية الصنع وحاول استخدام مكونات صحية لتحضيرها.