الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يُمنع مريض جلطة القلب من ملامسة أهله؟.. استشاري يرد

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، لا يُمنع مريض جلطة القلب من ملامسة أهله بعد مضي أسبوع من الجلطة واستقرار حالته.
وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" ويجب الا تمتنع عنه خوفاً على قلبه من التوقف".اضافة اعلان

ورد الاستشاري على سؤال أحد المواطنين، قال :" هل استخدام الملح الطبيعي بدلا من ملح مدعم باليود؛ يساعد في استقرار الضغط والمحافظة على الصحة؟"، بالنفي قائلًا :"لا".

5 أشياء تحميك من جلطة القلب


وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عن 5 أشياء تحميك من جلطة القلب بنسبة 90%.

وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الخطوات التالية تقيك بإذن الله من حدوث جلطة القلب بنسبة ٩٠%:
١.الرياضة اليومية
٢.عدم التدخين
٣.التحكم في السكري والضغط والكلسترول
٤.البعد عن الضغوط النفسية والاجتماعية
٥.الإكثار من تناول الخضروات والفواكه

متى تستقر حالة المريض بعد النجاة من جلطات القلب؟

وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، أنه بعد حدوث الجلطة وفتح الشريان تأخذ عضلة القلب وقت كي تتحسن وظيفتها.

وأضاف "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من المتوقع أن يستقر ذلك التحسن بعد ٣ أشهر.

جلطة في القلب والدماغ

وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة: 

١.عدم التحكم بالكلسترول
 ٢.عدم التحكم بالضغط 
٣.عدم التحكم بالسكري

اقرأ أيضا

هذا الطعام لاغنى عنه يوميًا لحمايتك من أمراض القلب المميتة

الطريقة الوحيدة لمنع انتشار الفيروسات في المرحاض.. تعرف على التفاصيل

أمراض تتشابه أعراضها مع علامات مشاكل القلب

صدمة.. الزبادي قبل النوم يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض الخطير

هل يجب على من تخطى الأربعين تناول الأسبرين يوميًا؟ (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

علاج الضغط 1:47 ص الإثنين، 29 يناير 2024

استشاري يوضح العلاقة بين انقطاع التنفس وارتفاع الضغط أثناء النوم

الدكتور خالد النمر 5:30 م السبت، 27 يناير 2024

استشاري: 5 أشياء تقيك من جلطة القلب

الجلطة - القلب - 1:30 ص الخميس، 25 يناير 2024

استشاري يكشف إجراءً مهما بعد حدوث جلطة القلب

الأسبرين 10:11 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

هل تناول الأسبرين أسبوعياً يقي من الجلطات؟ استشاري يوضح

اقرأ أيضا

الاستحمام - دش - استحمام
8:56 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

4 روائح للجسم لا تتجاهلها مطلقًا

بلع اللسان عند الأطفال
6:13 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

بلع اللسان عند الأطفال.. الأسباب والإسعافات الأولية والعلاج

الارتجاع الحنجري البلعومي
4:19 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

احترس منه.. الارتجاع الحنجري البلعومي يؤدي إلى السعال المزمن

شلل النوم
10:34 م الإثنين، 29 يناير 2024

5 نصائح لتحسين جودة النوم.. أهمها الاستيقاظ مع صلاة الفجر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تعليم النماص
9:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء

وزارة الداخلية
8:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية

النيابة العامة - السجن
7:07 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. السجن وغرامة 10 ملايين ريال.. النيابة تحذر من ارتكاب هذه الجريمة

برد حائل
6:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تصل لتساقط الثلوج.. تحذير من الأرصاد على معظم المناطق حتى الجمعة المقبلة

البصمة لحضور الموظفين
5:39 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

بدء تطبيق البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف بجميع مدارس التعليم العام بالمملكة

الصحة - غرفة عمليات - قياس القلب ممارس صحي - - الممارسات الصحية
5:18 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

الصحة تعلن عن شروط وضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين