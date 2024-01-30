هل يُمنع مريض جلطة القلب من ملامسة أهله؟.. استشاري يرد

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قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، لا يُمنع مريض جلطة القلب من ملامسة أهله بعد مضي أسبوع من الجلطة واستقرار حالته.

وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" ويجب الا تمتنع عنه خوفاً على قلبه من التوقف". اضافة اعلان



ورد الاستشاري على سؤال أحد المواطنين، قال :" هل استخدام الملح الطبيعي بدلا من ملح مدعم باليود؛ يساعد في استقرار الضغط والمحافظة على الصحة؟"، بالنفي قائلًا :"لا".





5 أشياء تحميك من جلطة القلب



متى تستقر حالة المريض بعد النجاة من جلطات القلب؟



جلطة في القلب والدماغ



وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عن 5 أشياء تحميك من جلطة القلب بنسبة 90%.وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الخطوات التالية تقيك بإذن الله من حدوث جلطة القلب بنسبة ٩٠%:١.الرياضة اليومية٢.عدم التدخين٣.التحكم في السكري والضغط والكلسترول٤.البعد عن الضغوط النفسية والاجتماعية٥.الإكثار من تناول الخضروات والفواكهوفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، أنه بعد حدوث الجلطة وفتح الشريان تأخذ عضلة القلب وقت كي تتحسن وظيفتها.وأضاف "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من المتوقع أن يستقر ذلك التحسن بعد ٣ أشهر.وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة:١.عدم التحكم بالكلسترول٢.عدم التحكم بالضغط٣.عدم التحكم بالسكري