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استشاري يكشف إجراءً مهما بعد حدوث جلطة القلب

الجلطة - القلب -
خالد النمر
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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري القلب، أنه بعد حدوث الجلطة وفتح الشريان تأخذ عضلة القلب وقت كي تتحسن وظيفتها.
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استقرار حالة المريض بعد 3 أشهر:


وأضاف "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من المتوقع أن يستقر ذلك التحسن بعد ٣ أشهر.

في وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري أمراض القلب من ثلاثة أمراض "ًصامتة" قال إنها قد تصيب الشخص دون أن يدري.

الأمراض الثلاث الصامتة

والأمراض الثلاثة، هي: 
السكري
الضغط 
الكولسترول

وكتب النمر عبر حسابه في منصة "إكس": تفاجأ أحد الأشخاص  اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائيًا!!".

وأضاف:"الشاهد: السكري والضغط والكلسترول قد تكون صامتة بدون أعراض نهائيًا وهذا يدل على أهمية الفحص الدوري الروتيني".
تفاجأ أحد الأشخاص اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائياً !!

جلطة في القلب والدماغ

وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة: 

١.عدم التحكم بالكلسترول
 ٢.عدم التحكم بالضغط 
٣.عدم التحكم بالسكري

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