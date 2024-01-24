استشاري يكشف إجراءً مهما بعد حدوث جلطة القلب

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري القلب، أنه بعد حدوث الجلطة وفتح الشريان تأخذ عضلة القلب وقت كي تتحسن وظيفتها.

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استقرار حالة المريض بعد 3 أشهر:



الأمراض الثلاث الصامتة



جلطة في القلب والدماغ



بعد حدوث الجلطة وفتح الشريان تأخذ عضلة القلب وقت كي تتحسن وظيفتها ويستقر ذلك التحسن بعد ٣ أشهر. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) January 24, 2024

وأضاف "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من المتوقع أن يستقر ذلك التحسن بعد ٣ أشهر.في وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري أمراض القلب من ثلاثة أمراض "ًصامتة" قال إنها قد تصيب الشخص دون أن يدري.والأمراض الثلاثة، هي:السكريالضغطالكولسترولوكتب النمر عبر حسابه في منصة "إكس": تفاجأ أحد الأشخاص اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائيًا!!".وأضاف:"الشاهد: السكري والضغط والكلسترول قد تكون صامتة بدون أعراض نهائيًا وهذا يدل على أهمية الفحص الدوري الروتيني".تفاجأ أحد الأشخاص اليوم بأن لديه سكري وضغط وارتفاع كلسترول بالفحص الدوري ولم يكن يشعر بشيء نهائياً !!وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة:١.عدم التحكم بالكلسترول٢.عدم التحكم بالضغط٣.عدم التحكم بالسكري