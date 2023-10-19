هل يمكن تناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية مع ارتفاع درجة الحرارة؟

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أكدت وزارة الصحة على أنه يُفضّل تأجيل موعد التطعيم ـ بشكل عام ـ لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو وعكة صحية حادة لحين استقرار الحالة. اضافة اعلان





إبلاغ الطبيب بالحالة قبل التطعيم





الفئات الممنوعة من اللقاح





3 فئات ممنوعة من اللقاح



تأجيل موعد التطعيم



وطالبت الوزارة بضرورة إبلاغ الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي التطعيم.جاء ذلك على صفحة "الصحة_937" الرسمية، في "إكس" ردًا على تساؤل جاء فيه: "أقدر آخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية وأنا حاسة بأعراض بداية أنفلونزا صداع وألم عظام وخمول؟".كما حددت وزارة الصحة، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، ردًا على استفسار حول ما إذا كان يتعارض مع الإبر البيولوجية من عدمه.وقالت الوزارة عبر حساب الصحة_937 في منصة "إكس": تشمل الفئات الممنوعة من أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية الفئات التالية:-الأطفال أقل من 6 أشهر.-من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الأنفلونزا في وقت سابق.-ويمكن تلقي التطعيم لمن لديهم حساسية شديدة من البيض تحت استشارة الطبيب المعالج.وبشكل عام يتم تأجيل موعد التطعيم:-لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.-أو وعكة صحية حادة لحين استقرار الحالة.ـ كما ينبغي إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي التطعيم.