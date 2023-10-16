الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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هل هناك علاقة بين المشروبات الغازية والتهابات المثانة؟

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية تؤثر على المثانة
أ أ
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قال طبيب بريطاني، إن التوقف عن تناول المشروبات الغازية قد يساعد في علاج التهابات المثانة.
وأضاف الطبيب إيلي كانون: "تعد عدوى المسالك البولية المتكررة شائعة جدًا، خاصة عند النساء الأكبر سنًا. عادةً ما يقوم الأطباء بتشخيص هذه المشكلة لدى الشخص الذي يعاني من المشكلة ثلاث مرات على الأقل في السنة".اضافة اعلان
وتابع، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "نحن نعلم أن النساء معرضات لخطر أكبر إذا عانت أمهاتهن من نفس المشكلة وإذا أصيبن بالكثير من الالتهابات طوال فترة الطفولة".

سلس البول ومشاكل المثانة

وأشار كانون إلى أن المزيد من عدوى المسالك البولية تحدث لدى النساء اللاتي يعانين من سلس البول ومشاكل المثانة التي تظهر بعد انقطاع الطمث. 
ولفت إلى أن من يستخدمون القسطرة غالبًا يعانون من خطر متزايد، علاوة على أن الإمساك يزيد من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية أيضًا، لأنه يضغط على المثانة، مما يمنعها من إفراغها بشكل كامل، وكلما زاد بقاء البول في المثانة لفترات طويلة، زادت فرصة الإصابة بالعدوى.

الإكثار من شرب الماء

وشدد على اهمية الإكثار من شرب الماء، والذهاب دائمًا إلى المرحاض عندما تشعر بالحاجة إلى ذلك، ومع ذلك، فإن بعض عادات التنظيف وارتداء الملابس الداخلية الضيقة يمكن أن تجعل الأمور أسوأ.
ونصح الطبيب، النساء اللواتي يعانين من التهاب المسالك البولية بتناول المضاد الحيوي الوقائي، والذي يمكن استخدامه كل ليلة أو عندما يكون هناك محفز معروف - بعد الجماع، على سبيل المثال.

تغييرات نمط الحياة

وأشار إلى أنه "يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة أيضًا"، ومن ذلك التوقف عن تناول المحليات الموجودة في الأطعمة والمشروبات التي قد تهيج المثانة وتؤدي إلى تفاقم الأعراض. 
وقال: "وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للمشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين. قد يكون من المفيد الاستغناء عنها لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كان سيحدث أي فرق".

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