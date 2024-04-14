هل صحيح أن القذف 21 مرة في الشهر يحمي من سرطان البروستاتا؟

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سرطان البروستاتا هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا. وعند اكتشافه مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال فيها محصورًا في غدة البروستاتا، تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.

وتبرز العديد من المقترحات والتوصيات الطبية للحماية من سرطان البروستاتا، ومن بينها ممارسة العلاقة الزوجية بشكل منتظم، ومن بينها ما زعمته طبيبة من أن ممارسة العلاقة 21 مرة في الشهر قد يحمي من سرطان البروستاتا.





عدد مرات القذف ومعدل الإصابة بسرطان البروستاتا



البروستاتا عضو نشط للغاية



وقال الدكتور جيف فوستر، الطبيب العام في بريطانيا، إن ما ذكرته الطبيبة ليس خاطئًا تمامًا.واستشهد بدراسة نشرت في مجلة جراحة المسالك البولية الأوروبية في عام 2016 تابعت 31 ألفًا و925 رجلاً وعدد مرات القذف ومعدل الإصابة بسرطان البروستاتا.وأظهرت النتائج أن الرجال الذين كانوا أكثر نشاطًا جنسيًا تبين أن لديهم انخفاضًا كبيرًا في معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا .وقارنت أولئك الذين قذفوا أقل من 21 مرة في الشهر مع أولئك الذين قذفوا من أربع إلى سبع مرات في الشهر، حيث أظهر الفريق الأول انخفاضًا كبيرًا في معدل الإصابة بالسرطان، مقارنة بالمجموعة الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وأضاف الدكتور فوستر: "البروستاتا عضو نشط للغاية، ومثل أي شيء آخر في الجسم، إذا لم تستخدمه، فهناك احتمال أكبر أن تسوء الأمور".واستدرك: "إننا لا نعرف أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا نشطين جنسيًا كانوا أكثر صحة على أي حال، وربما لم يدخنوا، وكان وزنهم أقل، وكانوا يشربون أقل، لذا كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان على أي حال".وتابع: "لذلك، بشكل عام لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن النشاط الجنسي الأكبر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لكنه على الأرجح يفعل ذلك، لذا فهو بالتأكيد يستحق المحاولة".