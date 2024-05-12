الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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يزداد في الصيف لهذا السبب.. كيف تحمي نفسك من التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي
أرشيفية
أ أ
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بعد واقعة "مايونيز" مطعم الرياض التي أدت إلى إصابات بالتسمم بين رواد المطعم، أكد مختصون أن تفشي بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" مؤشر خطير يدل على التقصير في معايير الإنتاج والتخزين.اضافة اعلان

البكتيريا تنتج سموم:

وكشف المختصون أن البكتيريا تنتج سمومًا خطيرة، إذا توفر لها الوقت الكافي والبيئة الخالية من الأكسجين كالأغذية المعبأة.
ونقلت صحيفة اليوم، عن أستاذ تكنولوجيا وسلامة الغذاء المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز د. نسرين عبدالسلام، قولها إن: تفشي بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" في المايونيز يُعد مؤشراً على خطورة التقصير في معايير الإنتاج والتخزين، هذه البكتيريا تنتج سمومًا خطيرة إذا توفر لها الوقت الكافي والبيئة الخالية من الأكسجين كالأغذية المعبأة.
وأوضحت أن مخاطر التسممات الغذائية بشكل عام تتفاقم بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، مما يزيد من تكاثر البكتيريا، لذلك يجب ان تُخزن الأغذية بشكل صحيح مع مراعاة عامل الوقت والحرارة، وعدم ترك أي منتج غذائي عالي الخطورة كالبيض واللحوم والصوصات لوقت طويل في درجة حرارة الغرفة (٢٠-٢٥ درجة مؤوية).175د. نسرين عبدالسلام

نصائح لتفادي التسمم:

وأضافت "عبدالسلام": على المنشآت الغذائية بمختلف أشكالها تحسين نظام المراقبة والتأكد من التزام العاملين بأعلى معايير السلامة الغذائية للوقاية، ويجب التحقق من تاريخ صلاحية الأغذية وضمان تخزينها في درجات حرارة مناسبة.
ونصحت بتجنب شراء المنتجات من مصادر غير موثوقة والحفاظ على نظافة الأواني والأسطح المستخدمة في إعداد الطعام، والتوعية بأهمية هذه الممارسات ومشاركة المعلومات حول التخزين الأمثل والتعامل السليم مع الأغذية ستساعد في الحد من حوادث التسمم الغذائي.

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