هل تنظف أسنانك قبل الإفطار أم بعده؟.. أفضل وقت لتجنب المخاطر

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يحرص الكثير منا على تنظيف أسنانه بشكل يومي، وفيما ينصح أطباء الأسنان بالمداومة على ذلك مرتين يوميًا، يبرز التساؤل حول الوقت الأفضل: قبل الفطور أم بعده؟

وكشف الدكتور سام، طبيب الأسنان ببريطانيا عن أفضل وقت للحصول على أسنان بيضاء.

وقال لموقع (Kidspot): "إذا كان الناس قادرين على المساعدة، فيجب عليهم تنظيف أسنانهم قبل الإفطار، لأن الأحماض الناتجة عن هذه الأشياء تجعل أسنانك أضعف مؤقتًا وأكثر ليونة على السطح".





ماذا تأكل في الصباح؟



تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار



لذا، عندما يتعلق الأمر باختيار ما نأكله في الصباح، فإنه يتوقف على أمرين، بحسب الدكتور تشان والدكتور سام، طبيبا الأسنان.قال الدكتور تشان: “إذا كنت تتناول الأطعمة الحمضية في وجبة الإفطار، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد ذلك يمكن أن يسبب ضررًا لبنية أسنانك".وأضاف: "في هذه الحالة، سيكون من الأفضل الانتظار لمدة تصل إلى 30 دقيقة قبل تنظيف أسنانك بعد الإفطار".ومع ذلك، قال الدكتور سام إن تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار يمكن أن يكون له فائدة من جهة أخرى.وأضاف: “بصفتي طبيب أسنان، أشعر بالقلق من أن المرضى قد لا يتذكرون تنظيف أسنانهم كأولوية قصوى".وتابع: "لذلك، أقترح عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار للتأكد من أن لديك روتينًا للاستيقاظ والتذكر لتنظيف أسنانك على الفور".وأوضح أن "هذا يساعد أيضًا على إزالة أي تراكم متبقي من البلاك أو رائحة الفم الكريهة قبل الإفطار".لذا يبدو أن تنظيف الأسنان قبل الإفطار هو العادة الصحيحة التي يجب على الشخص فعلها، لكن يجب الانتظار لمدة 30 دقيقة قبل وضع أي شيء في فمك.