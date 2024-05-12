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حيلة لا تُصدّق لإنقاص الوزن.. هذه تفاصيلها

انقاص الوزن
زيادة الوزن خطر على الصحة
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كشف الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، أن ليس ما تأكله فقط هو ما يمكن أن يؤثر على وزنك، بل أيضًا طريقة تناولك له.
وقال إن تناول الطعام ببطء يساعد على التخلص من الوزن الزائد وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري وتقليل الانتفاخ.اضافة اعلان
تعمل هذه التقنية بطريقة مشابهة لعقار "أوزيمبيك" لإنقاص الوزن، والذي كان مخصصًا في الأصل لمرضى السكري.

تناول الطعام بسرعة

وأوضح الدكتور موسلي لصحيفة "ديلي ميل": "السبب الذي يجعل تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى زيادة الوزن هو أنه يؤثر على إطلاق الهرمونات التي تثبط الجوع، مثل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون1 (GLP-1)، وهو نسخة طبيعية من الأدوية مثل أوزيمبيك الذي يسبب حاليًا إثارة في عالم فقدان الوزن".
وأضاف أن الأمر يستغرق عادةً حوالي نصف ساعة حتى يصل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، وعندها فقط ستنبه المستقبلات الدماغ إلى الشعور بالامتلاء. 
وحذر قائلاً: "إذا كنت تأكل بسرعة، فيمكنك الحصول على سعرات حرارية أكثر بكثير قبل أن تدرك أنك شبعت".
وقال إن إحدى الطرق للتأكد من أنك تأكل ببطء بما فيه الكفاية هي أخذ رشفة من الماء بين كل لقمة من الطعام.
واستشهد الدكتور موسلي بدراسة أجريت عام 2018 على ما يقرب من 60 ألف شخص، ووجدت أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء كانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 42 بالمئة.
وقال مؤلفو الدراسة: “التغيرات في عادات الأكل يمكن أن تؤثر على السمنة ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر. التدخلات التي تهدف إلى تقليل سرعة تناول الطعام قد تكون فعالة في الوقاية من السمنة وخفض المخاطر الصحية المرتبطة بها".

مقترحات لإنقاص الوزن

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن هناك سبع خطوات يجب اتباعها، وتشمل:
- كن نشيطًا لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا – ويمكنك تقسيم ذلك إلى جلسات أقصر
- احصل على 5 حصص في اليوم - 80 جرامًا من الفواكه أو الخضراوات الطازجة أو المعلبة أو المجمدة تمثل حصة واحدة.
- اهدف إلى خسارة أو 0.5 إلى 1 كجم أسبوعيًا.
- اقرأ الملصقات الغذائية - فالمنتجات ذات الترميز اللوني الأخضر أكثر من اللون الأصفر والأحمر غالبًا ما تكون خيارًا صحيًا.
- استبدل المشروبات السكرية بالماء- إذا لم يعجبك مذاقها، أضف شرائح الليمون أو الليمون الحامض للحصول على النكهة.
- قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، وابدأ باستبدال الحبوب السكرية ببدائل الحبوب الكاملة.
- شارك خطة إنقاص الوزن الخاصة بك مع شخص تثق به يمكنه أن يحفزك.

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