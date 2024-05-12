5 حلول لا غنى عنها للتخلص من انتفاخ البطن

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إذا كنت تعاني من الانتفاخ المزعج وغازات البطن المُحرجة، فإن هناك حلولاً تساعدك على التخلص من تلك المشكلة.

إذ يوجد العديد من العلاجات المنزلية البسيطة والتغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الانتفاخ نهائيًا.

وقدم موقع عصب بعض النصائح للتخلص من الغازات في البطن:





1. تغيير النظام الغذائي



2. ممارسة الرياضة بانتظام



3. استخدم العلاجات المنزلية



4. احصل على قسط كافٍ من النوم



5. تجنب التدخين



قلل من تناول الأطعمة المسببة للغازات: مثل البقوليات، والملفوف، والقرنبيط، والبصل، والثوم، ومنتجات الألبان، والمشروبات الغازية، والمحليات الصناعية.تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، حاول تناول 5-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم.امضغ الطعام جيداً: يساعد مضغ الطعام جيداً على تسهيل عملية الهضم وتقليل كمية الهواء التي تبتلعها.اشرب الكثير من الماء: يساعد الماء على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ.خصص 30 دقيقة على الأقل يومياً لممارسة الرياضة. تساعد التمارين على تحفيز حركة الأمعاء وطرد الغازات.جرّب تمارين التنفس العميق. يمكن أن تساعد هذه التمارين على استرخاء عضلات البطن وتخفيف الانتفاخ.شرب شاي النعناع أو الزنجبيل: يساعد النعناع والزنجبيل على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ.تناول مكملات البروبيوتيك: تُساعد البروبيوتيك على تنظيم بكتيريا الأمعاء، مما قد يساعد على تقليل الانتفاخ.استخدم زيت النعناع أو زيت بذور الكمون: يمكن تدليك البطن بهذه الزيوت لتخفيف الانتفاخ.قلة النوم يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ. تأكد من الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.التدخين يهيّج الجهاز الهضمي ويزيد من خطر الإصابة بالانتفاخ.إذا استمرت أعراض الانتفاخ لديك على الرغم من اتباع هذه النصائح، فمن المهم استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هناك سبب طبي كامن وراء ذلك.بالإضافة إلى النصائح المذكورة أعلاه، إليك بعض العلاجات الطبية التي قد يصفها الطبيب:أدوية مضادة للحموضة: تساعد على تحييد حمض المعدة، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ.أدوية مسكنة للألم: تساعد على تخفيف آلام البطن والتقلصات.المضادات الحيوية: إذا كان سبب الانتفاخ هو عدوى بكتيرية.