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استشاري: نسب السمنة في المملكة مرتفعة.. 70% لدى النساء

السمنة عند الاطفال
السمنة
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حذر دكتور  إبراهيم العنزي استشاري جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية من خطورة السمنة وزيادة الوزن في المملكة خاصة لدى الأطفال.اضافة اعلان

السمنة وزيادة الوزن:


وقال العنزي، لقناة "الإخبارية"، إن زيادة الوزن لدى الأطفال وصلت لنسبة 16% تقريبا، محذرا من خطورة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال".
وتابع أن نسبة زيادة الوزن وصلت لدى الرجال وصلت 60% وبلغت زيادة الوزن لدى النساء 70%".


زيادة نسبة السمنة بين الرجال في المملكة

وأكدت إحصاءات مؤشر "شارك" لصحة المجتمع للنصف الثاني من العام 2023م، عن ارتفاع معدلات السمنة وتدخين السجائر في السعودية خلال النصف الثاني من العام.
وأرجعت الإحصاءات زيادة السمنة إلى زيادة في المملكة إلى زيادة نسبة السمنة بين الذكور إلى 20,3%، وارتفاعها بين الإناث إلى 24,7% بينما وصلت النسبة الكلية للنحافة 6,9%.

ارتفاع نسبة التدخين إلى 9.7%

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة تدخين السجائر بشكل يومي بين أفراد العينة في النصف الثاني من العام إلى 9,7%، مقارنة بـ 8,9% خلال النصف الأول، وبلغت نسبة عدم المدخنين أبدًا في 82,5%..
أيضًا ارتفعت نسبة مستهلكي الشيشة بشكل يومي في النصف الثاني إلى 5%، في حين كانت بالنصف الأول 4,9%، وكانت نسبة مدخني السجائر الإلكترونية 6%.

تراجع نسبة المصابين بأمراض السكري

وانخفضت نسبة المصابين بأمراض السكري في النصف الثاني من العام إلى 10,7%، مقارنة بـ13,6% خلال النصف الأول.
وتراجعت أيضا نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى 10,1%، مقارنة ب12,5% خلال النصف الأول.

12.6% مصابين بأمراض ارتفاع الكولسترول

وبلغت نسبة المصابين بأمراض ارتفاع الكولسترول 12,6%، والذين يعانون من أمراض الرئة 7,3%، فيما بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 4,2%.
وأضافت الإحصاءات أن معدل استهلاك الخضار مرة واحدة يوميًا على الأقل لدى أفراد العينة 13,6%، فيما جاء معدل تحقيق النشاط البدني المعتدل «150 دقيقة في الأسبوع على الأقل» 18,8%.

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