نصيحة مهمة للجميع للوقاية من الضغط وخطورته

أ أ

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للجميع للوقاية من مرضى الضغط وتفادي مخاطره.



نصيحة مهمة للوقاية من الضغط



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "قد يكون الشخص لديه ارتفاعا في الضغط وهو لا يدري نهائياً.. لذلك لابد من فحصه بصورة دورية".

ويوضح الأطباء، أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل.

وعادة لا يوجد له أعراض، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل: السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى.





سبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم



وبحسب وزارة الصحة، فإن سبب الإصابة به هو زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية.ويعتمد اكتشاف الإصابة به على قراءة قياسات ضغط الدم. ويمكن التحكم به من خلال اتباع نمط حياة صحي وأخذ الأدوية (إذا لزم الأمر).