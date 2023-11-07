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نفعله كل يوم.. الخضيري يُحذر من خطورة هذا الأمر عند الوضوء

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خطورة رفع القدم عند الوضوء
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حذر الطبيب الاستشاري، أ.د. فهد الخضيري، من خطورة رفع الرجل للمغسلة أثناء الوضوء على منطقة أسفل الظهر.

خطورة رفع القدم عند الوضوءاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يُحذر خصوصًا من لديه آلام أو انزلاق أن رفع القدم عند الوضوء قد يؤدي لتهتك الغضروف والضغط على العصب.

وأكد أن الحل استخدام الشطاف أو طريقة أخرى بدون رفع الرجل لمستوى المغسلة.


تمارين رياضية  لتخفيف آلام الظهر


وأشار إلى أن هناك تمارين رياضية تسهم في علاج وتخفيف آلام أسفل الظهر.

ويتابع: "كما أني أنصحكم بالجلوس وظهرك مستقيمًا أثناء قيادة السيارة ولا تجعل ظهرك منحنيًا للخلف ولا للأمام، يكون ظهرك مستقيمًا بدرجة 90 درجة".

وشدد على ضرورة الحرص على ربط "حزام الأمان" لأن الظهر يكون في وضعية صحيحة تمنع ألم الظهر.



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