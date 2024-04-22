نتائج مذهلة.. نظام غذائي يساعد على العيش لفترة أطول

أ أ

لسنوات، أجرى الباحثون في مجال طول العمر، دراسات تظهر أن تقييد السعرات الحرارية قد يساعد الناس على العيش لفترة أطول .

وقال أحد الباحثين لشبكة (CNN) العام الماضي: "لقد عرفنا منذ ما يقرب من 100 عام أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يطيل العمر الصحي في مجموعة متنوعة من حيوانات المختبر".

لكن دراسة جديدة تظهر أن العلاقة بين تقييد السعرات الحرارية والعيش حتى سن الشيخوخة هي في الواقع أكثر تعقيدًا.





تقييد السعرات الحرارية



قياس العمر البيولوجي



ما سر التحول؟



وقال وايلون هاستينجز، المؤلف الرئيس للدراسة، وباحث ما بعد الدكتوراه، في بيان صحفي: "هناك العديد من الأسباب التي تجعل تقييد السعرات الحرارية قد يطيل عمر الإنسان، ولا يزال الموضوع قيد الدراسة".وأضاف: "إحدى الآليات الأساسية التي يتم من خلالها تمديد الحياة تتعلق بعملية التمثيل الغذائي في الخلية."وتابع الباحثون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مجموعة من الأشخاص اتبعوا نظامًا غذائيًا محدود السعرات الحرارية لمدة عامين.ولاحظوا أنه في البداية، بدت عليهم عملية الشيخوخة وكأنها تتسارع بالفعل، لكن بعد السنة الأولى، تباطأت هذه العملية.وعلى وجه التحديد، نظر الباحثون إلى طول التيلومير كمقياس لهم.وأوضح هاستينجز لمجلة "نيوزويك": "عندما يتم استهلاك الطاقة داخل الخلية، فإن النفايات الناتجة عن هذه العملية تسبب إجهادًا مؤكسدًا يمكن أن يلحق الضرر بالحمض النووي ويؤدي إلى تحطيم الخلية. عندما تستهلك خلايا الشخص طاقة أقل بسبب تقييد السعرات الحرارية، يكون هناك عدد أقل من النفايات، ولا تتحلل الخلية بالسرعة نفسها".ولتجديد الخلايا، يجب نسخ الحمض النووي إلى خلايا أحدث. يتم تغطية كل شريط من الحمض النووي المنسوج بما يسمى التيلومير، وفي كل مرة يتضاعف الحمض النووي لإنتاج خلايا جديدة، تصبح تلك التيلوميرات أقصر.ويستخدم الباحثون طول التيلوميرات لقياس العمر البيولوجي.ويمكن أن يؤثر العمر الزمني والإجهاد والمرض على طول التيلومير ويقصره بسرعة أكبر. لكن هؤلاء الباحثين يعتقدون أن العلاقة مع النظام الغذائي أكثر تعقيدًا بعض الشيء.في الدراسة الأخيرة، قارن الباحثون الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية مع أولئك الذين لم يتبعوا نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية.وبعد عام واحد، رأوا شيئًا مفاجئًا: طول التيلومير كان يتقلص بشكل أسرع من المجموعة الضابطة، أو بعبارة أخرى، يبدو أن تقييد السعرات الحرارية "يسرع" الشيخوخة على المستوى الخلوي - في البداية.لكن خلال السنة الثانية تغيرت الأمور.وقال إيدان شاليف، الأستاذ المساعد في الصحة السلوكية الحيوية في ولاية بنسلفانيا والذي أجرى بحثًا في هذا المجال لسنوات، في بيان: "لقد افترضنا أن فقدان التيلومير سيكون أبطأ بين الأشخاص الذين يقيدون السعرات الحرارية. بدلاً من ذلك، وجدنا أن الأشخاص الذين يقيدون السعرات الحرارية فقدوا التيلوميرات بسرعة أكبر في البداية ثم ببطء أكثر بعد استقرار وزنهم".وأوضح شاليف أن النتائج أثارت العديد من الأسئلة. على سبيل المثال، قد لايكون العامان كافيين لمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي يعمل بالفعل على إبطاء الشيخوخة. بمعنى آخر، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لنقول بشكل قاطع أن تقليل السعرات الحرارية سيؤدي إلى حياة أطول.وسيحصل المشاركون الذين تتم دراستهم على متابعة أخرى خلال 10 سنوات، وقال الباحثون إنهم متحمسون بالفعل لرؤية النتائج المحتملة.يشار إلى أن العديد من الدراسات الأخرى أظهرت الفوائد الواضحة لتقييد السعرات الحرارية، خاصة في وقت لاحق من الحياة.قد يساعد تقييد السعرات الحرارية في تقليل ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول لدى الأشخاص. وبشكل عام، قد يساعد فقدان الوزن أيضًا الأشخاص على العيش لفترة أطول.