فقدان الوزن وتقلب المزاج.. 10 أعراض خطيرة تنذر بالإصابة بمرض السكري

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يؤكد الأطباء، أن هناك العديد من المؤشرات والعلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري مثل الشعور بالتعب أو الضعف، ولكن هناك أيضا المزيد من الأعراض "غير العادية" التي قد لا تلاحظها مثل رائحة الفم الكريهة.

ووفقا للأطباء، يؤدي السكري إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم، وفي حين أن العديد من الأشخاص تعلموا كيفية التعامل مع هذه الحالة، فقد يواجه البعض الآخر صعوبة أكبر في محاولة الحفاظ على مستوى صحي للسكر في الدم.



10 أعراض تنذر بالسكري



- البشرة الداكنة:يمكن أن تكون البشرة الداكنة مؤشرا محتملا لوجود المرض، بما في ذلك وجود بقع عند منطقة الرقبة والفخذ والإبطين.- رائحة كريهة في الفمهذا العرض يُعرف على وجه التحديد باسم الحمض الكيتوني السكري، وعادة ما تخرج الكيتونات الزائدة في مجرى الدم من الجسم عن طريق البول، ولكن عندما يبدأ الجسم في تفتيت الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة كبديل لعدم القدرة على استخدام الأنسولين، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة.- الشعور بالدوارمرض السكري يمكن أن يسبب الغثيان والدوار بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما يمكن أن تؤدي الزيادة في مستويات الجلوكوز المرتفعة إلى التبول المستمر، مما قد يؤدي إلى الجفاف.- الالتهابات المتكررةلسوء الحظ، يمكن لمرض السكري أن يضعف جهاز المناعة لديك مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.- مشاكر الرؤيةالتغيرات التي تطرأ على بصرك يمكن أن تشير أيضا إلى احتمال إصابتك بمرض السكري، ويمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على مستويات السوائل في عينيك مما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء أو التورم حول عينيك.- العصبية وتقلب المزاجعلامة أخرى لمرض السكري غير المشخص يمكن أن تكون تغيرا في حالتك المزاجية مثل الشعور بالانزعاج أكثر من المعتاد.- مشاكل الحكةمؤشر آخر على احتمال الإصابة بمرض السكري هو الشعور المفاجئ بالحكة أو تقشر الجلد، خاصة في اليدين والقدمين.- آلام في الأطرافارتفاع مستويات السكر يمكن أن يسبب تلف الأعصاب، قد تلاحظ خدرا أو وخزا أو إحساسا بالحرقان في أطرافك.- جفاف الفمعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يعانون من جفاف الفم في بعض الأحيان، إلا أنه تم تصنيفه أيضا كعلامة رئيسية لمرض السكري.- فقدان الوزنقد تلاحظ انخفاضا مفاجئا في وزن الجسم عندما يواجه جسمك صعوبة في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح.وينصح الأطباء بأهمية زيارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب، في حالة الإصابة بهذه الأعراض أو بعض منها.