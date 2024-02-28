الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فقدان الوزن وتقلب المزاج.. 10 أعراض خطيرة تنذر بالإصابة بمرض السكري

السكري
السكري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يؤكد الأطباء، أن هناك العديد من المؤشرات والعلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري مثل الشعور بالتعب أو الضعف، ولكن هناك أيضا المزيد من الأعراض "غير العادية" التي قد لا تلاحظها مثل رائحة الفم الكريهة.اضافة اعلان
ووفقا للأطباء، يؤدي السكري إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم، وفي حين أن العديد من الأشخاص تعلموا كيفية التعامل مع هذه الحالة، فقد يواجه البعض الآخر صعوبة أكبر في محاولة الحفاظ على مستوى صحي للسكر في الدم.

10 أعراض تنذر بالسكري


- البشرة الداكنة:
يمكن أن تكون البشرة الداكنة مؤشرا محتملا لوجود المرض، بما في ذلك وجود بقع عند منطقة الرقبة والفخذ والإبطين.
- رائحة كريهة في الفم
هذا العرض يُعرف على وجه التحديد باسم الحمض الكيتوني السكري، وعادة ما تخرج الكيتونات الزائدة في مجرى الدم من الجسم عن طريق البول، ولكن عندما يبدأ الجسم في تفتيت الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة كبديل لعدم القدرة على استخدام الأنسولين، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة.
- الشعور بالدوار
مرض السكري يمكن أن يسبب الغثيان والدوار بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما يمكن أن تؤدي الزيادة في مستويات الجلوكوز المرتفعة إلى التبول المستمر، مما قد يؤدي إلى الجفاف.
- الالتهابات المتكررة
لسوء الحظ، يمكن لمرض السكري أن يضعف جهاز المناعة لديك مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
- مشاكر الرؤية
التغيرات التي تطرأ على بصرك يمكن أن تشير أيضا إلى احتمال إصابتك بمرض السكري، ويمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على مستويات السوائل في عينيك مما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء أو التورم حول عينيك.
- العصبية وتقلب المزاج
علامة أخرى لمرض السكري غير المشخص يمكن أن تكون تغيرا في حالتك المزاجية مثل الشعور بالانزعاج أكثر من المعتاد.
- مشاكل الحكة
مؤشر آخر على احتمال الإصابة بمرض السكري هو الشعور المفاجئ بالحكة أو تقشر الجلد، خاصة في اليدين والقدمين.
- آلام في الأطراف
ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يسبب تلف الأعصاب، قد تلاحظ خدرا أو وخزا أو إحساسا بالحرقان في أطرافك.
- جفاف الفم
على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يعانون من جفاف الفم في بعض الأحيان، إلا أنه تم تصنيفه أيضا كعلامة رئيسية لمرض السكري.
- فقدان الوزن
قد تلاحظ انخفاضا مفاجئا في وزن الجسم عندما يواجه جسمك صعوبة في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح.
وينصح الأطباء بأهمية زيارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب، في حالة الإصابة بهذه الأعراض أو بعض منها.

اقرأ أيضا

تفاحة في اليوم تُبعدك عن الطبيب.. هل لها أصل طبي؟

3 أطعمة تساعد على العيش لفترة أطول

4 أمراض قاتلة تهدد حياتك بسبب إهمال تنظيف أسنانك يوميًا

تنبيه من "الصحة" حول فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

غسل هذه الأطعمة قبل الطهي يصيب بالسالمونيلا وينشر البكتيريا.. تحذير من خبير صحة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طب الاسنان 11:29 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

4 أمراض قاتلة تهدد حياتك بسبب إهمال تنظيف أسنانك يوميًا

السكري 10:38 م الإثنين، 26 فبراير 2024

دراسة توضح العلاقة بين السكري وآلام أسفل الظهر

السكري 12:30 ص الأربعاء، 21 فبراير 2024

استشاري يوضح المعدل المطلوب لضغط الدم لمرضى السكري

السمنة والسكري 11:21 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

كيف تتعايش مع مرض السكري بدون مضاعفات؟