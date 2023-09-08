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مفاجأة حول أسباب أمراض الجهاز الهضمي يكشفها طبيب (فيديو)

طبيب
طبيب
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قال الطبيب النفسي، الدكتور جمال الطويرقي، إن 70 في المئة من أمراض الجهاز الهضمي سببها "نفسي" نتيجة الصبر الزائد والتوتر الشديد.اضافة اعلان
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن "مشكلة الاسترجاع المريئي، الحموضة، التقرحات، القولون العصبي، عسر الهضم، في الأساس مرجعها نفسي نتيجة التوتر الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يواجهه، وأنه لابد أن يتحمل ويصبر". 


الأمراض النفسية

وبين الطويرقي أن علم المخ والأعصاب يقدر أن 60 في المئة من الأمراض العصبية هي في الواقع نفسية، مثل الصداع التوتري، أو الصداع غير المسبب. 


ارتفاع ضغط الدم

وأشار كذلك إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون له علاقة بالتوتر، مما يصعب تشخيصه إلا بعد أن يستخدم أخصائي القلب جهازًا أثناء الاستيقاظ والنوم، لتحديد ما إذا كان غير مسبب، أو نتيجة التوتر.
ولفت إلى أنه في أحيان كثيرة قد يلجأ الطبيب إلى تركيب قسطرة قلبية اعتقادًا أنه قد تصيبه جلطة في القلب، وفي الأخير يتبين أن التحاليل سليمة، وأن الأعراض التي كان يعاني منها نتيجة الضغط.


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