مختصون ينصحون: لهذه الأسباب لا تستخدموا الأواني البلاستيكية

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نصح مختصون بضرورة الحد من استخدام الأواني البلاستيكية «صحون، كاسات، ملاعق والعلب الحافظة» لتأثيرها على المدى البعيد على صحة الانسان. اضافة اعلان

وقالوا إنه من الأفضل صحياً استخدام الأواني المصنوعة من الزجاج والفخار والسيراميك والاستيل فجميعها آمنة عكس البلاستيك الذي يدخل في صناعته العديد من المركبات البتروكيميائية.





تعطيل الجهاز الهرموني





تسبب البلوغ المبكر





الحد من استخدام البلاستيك





إرباك منظومة الهرمونات



وأشاروا إلى أن منها الأستروجين الإصطناعي الضار بصحة الإنسان، إذ يعطل الجهاز الهرموني في كل من الرجال والنساء ويسبب التشوهات الخلقية في الأطفال حديثي الولادة، وفقا لـ "البلاد".يقول استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبد المعين عيد الأغا: مع توسع دائرة انتاج مختلف الصناعات زادت صناعة المواد البلاستيكية بشكل كبير وباختلاف درجات الجودة ، وهذا ما رفع من مخاطر البلاستيك على البشر .وأضاف، المشكلة الحقيقية تكمن في كون البلاستيك يدخل في صناعته مواد ومركبات ضارة، لها دور سلبي في هرمونات الغدد الصماء وتحتوي على هرمون الاستروجين الاصطناعي والذي من شأنه تقليد عمل هرمون الاستروجين الطبيعي لدى الجنسين وخصوصاً الإناث.وقال: هذا الأمر يسبب العديد من الأضرار الصحية منها البلوغ المبكر لدى الفتيات حيث لاحظ جميع الأطباء المتخصصين في مجال الغدد الصماء زيادة عدد الفتيات اللواتي يبلغن في سن مبكرة.وأشار الى ظهور الثديين في عمر 6–7 سنوات، وحدوث الدورة الشهرية من 8–9 سنوات من العمر” وهذه الظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم بما فيها المناطق العربية.ونوه بأن المواد الصناعية لها أثر على زيادة خطر نسبة الإصابة بالسرطانات المعتمدة على هرمون الاستروجين مثل “سرطان الثدي”، وأيضاً التأثير على خصوبة الحيامن لدى الذكور.وأكد على ضرورة الحدّ من استخدام البلاستيك والمواد المعتمدة في تصنيعها على البتروكيميائية قدر الإمكان، وينصح بعدم شراء المواد الغذائية المعبئة في البلاستيك .ويتفق استشاري علاج الأورام بالاشعة الدكتور هدير مصطفى مير مع الرأي السابق ويقول: هناك بالفعل دراسات عديدة تناولت تأثير المواد البلاستيكية على صحة الفرد.ويشير إلى دورها في إرباك منظومة الهرمونات عند البشر، وقد لا يظهر التأثير فورًا بل على المدى البعيد وخصوصاً الأشخاص الذين يعتمدون في الاستخدام على البلاستيك بشكل يومي.وقال: آواني الاستيل تعتبر أحد أفضل البدائل الآمنة في الاستخدام اليومي ، وتتمتع بمتانة وجودة ومقاومة للصدأ، ولا تحتاج إلى وقت طويل في التسخين، وجيدة في الطهي وتتحمل الحرارة.