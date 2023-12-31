متى تكون الدورة الشهرية علامة على الإصابة بالسرطان؟

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تختلف شدة الدورة الشهرية من امرأة لأخرى، فيما قد تكون الزيادة غير الطبيعية نذير خطر في بعض الأحيان، وفقًا للإرشادات الطبية بهذا الخصوص. اضافة اعلان





الدورة الشهرية الطبيعية



1. السرطان



2. الأورام الليفية



3. مرحلة ما قبل انقطاع الطمث



4. قصور الغدة الدرقية



5. بطانة الرحم



وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن "الدورة الشهرية الطبيعية" هي خسارة ما بين 30 إلى 60 مل، أو من ستة إلى ثمانية ملاعق صغيرة كل شهر.وتبلغ الدورة الشهرية "الثقيلة" أكثر من 80 مل.وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كانت الدورة الشهرية غزيرة، من خلال حساب عدد الفوط الصحية أو السدادات القطنية المستخدمة.ويعد الاضطرار إلى تغيير الفوطة أو السدادة كل ساعة أو ساعتين، أو إفراغ كوب الدورة الشهرية أكثر من الموصى به، علامة على غزارة الدورة الشهرية.وقال الدكتور فران يارليت، الطبيب العام في بريطانيا: "الدورات الغزيرة يمكن أن تكون طبيعية بالنسبة لبعض الناس. لكن إذا تغيرت دورتك الشهرية وأصبحت أثقل، فقد يشير ذلك إلى مشاكل طبية"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".في المراحل المبكرة، يمكن أن يسبب سرطان عنق الرحم نزيفًا حادًا.ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى النزيف بعد ممارسة العلاقة الزوجية، أو النزيف بين الدورات الشهرية، أو النزيف بعد انقطاع الطمث، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وتشمل الأعراض الأخرى تغيرات في الإفرازات المهبلية والألم في أسفل الظهر، أو بين عظام الورك (الحوض)، أو في أسفل البطن.ويمكن أن يحدث النزيف المهبلي غير الطبيعي أيضًا لعدة أسباب أخرى، مثل الأمراض المنقولة جنسيًا أو الصدمة، لذا فهو لايقتصر فقط على الإصابة بسرطان عنق الرحم.ومع ذلك، ينبغي مناقشة أي نزيف غير عادي مع الطبيب في أقرب وقت ممكن.الأورام الليفية هي نمو غير سرطاني يتطور داخل الرحم أو حوله.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن هذه الزيادات شائعة جدًا، حيث تصاب بها واحدة تقريبًا من كل ثلاث نساء في مرحلة ما.وقال الدكتور فران: "يمكن أن تسبب دورات غزيرة لأن النمو يمكن أن يمنع الرحم من الانقباض، مما يؤدي إلى إبطاء الدورة الشهرية وجعلها أطول".وأضاف: "يمكن للأورام الليفية أيضًا أن تضغط على بطانة الرحم مما يسبب المزيد من النزيف".وحوالي ثلث النساء اللاتي يصبن بالأورام الليفية يعانين من دورات غزيرة، من بين أعراض أخرى مثل آلام البطن وآلام أسفل الظهر والحاجة المتكررة للتبول.في حالات نادرة، يمكن أن تؤثر الأورام الليفية على الحمل أو تسبب العقم .إذا كنت في الأربعينيات من العمر ولاحظت تغيرًا في دورتك الشهرية، فمن الممكن أنك تمرين بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث.ويعني ذلك الوقت الذي يقوم فيه الجسم بالانتقال الطبيعي إلى انقطاع الطمث - وهو ما يمثل نهاية سنوات الإنجاب لدى المرأة.ووفقًا للدكتور فران، فإن "إحدى العلامات الأولى لانقطاع الطمث هي تغير الدورة الشهرية".وأضاف: "قد يعني هذا أن دورتك الشهرية أصبحت غير منتظمة، ولكنها قد تسبب أيضًا دورات شهرية أكثر غزارة بسبب تغير مستويات الهرمونات".يمكن أن تكون المعاناة من دورات غزيرة علامة على قصور الغدة الدرقية.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن هذا يحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، مما يسبب تباطؤ العديد من وظائف الجسم.وقال الدكتور فران: "القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يسبب دورات غزيرة".وفقا لموقع "فري ويل هيلث"، فإن عدم وجود ما يكفي من هذا الهرمون يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية بطريقتين،أولاً، يمكن أن يمنع المبيضين من إنتاج هرمون البروجسترون، الهرمون الذي يمكن أن يقلل من تدفق الدم.ثانيًا، يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على تخثر الدم أو إيقاف النزيف، مما يعرض لخطر الإصابة بدورة شهرية غزيرة وغير مريحة.بطانة الرحم هي حالة صحية شائعة ولكنها غير معروفة نسبيًا وترتبط بآلام الدورة الشهرية، ويمكن أن تؤثر بشدة على اللواتي يعانين منها.تتسبب هذه الحالة في نمو أنسجة مشابهة لتلك الموجودة في الرحم في مناطق أخرى من الجسم.ويحدث هذا بشكل شائع في الحوض، أو حول المبيضين، أو في قناة فالوب، أو خارج الرحم.وفقًا للدكتور فران: "يمكن أن يؤثر ذلك على الخصوبة ونوعية الحياة، لذا إذا كانت الدورة الشهرية شديدة كل شهر، فعليك إجراء الاختبارات".في بعض الحالات، قد يشير الألم الشديد الناتج عن التهاب بطانة الرحم إلى حالة طبية طارئة، مثل تمزق الكيس، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.ويمكن أن يتسبب التهاب بطانة الرحم في تكوين أكياس على المبيضين.إذا تمزق الكيس، فقد يسبب ألمًا مفاجئًا في أسفل البطن أو الظهر، والذي قد يكون حادًا أو شديدًا.يمكن أن تصاب بعض الأكياس بالعدوى. وإذا حدث تمزق، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الإنتان - وهو رد فعل مميت للعدوى.