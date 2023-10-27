السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مادة في منزلك قد تسبب مرضاً خطيراً.. 5 نصائح مهمة للوقاية

السرطان
مرض خطير
أ أ
حذرت دراسة حديثة من خطورة بعض المواد الكيميائية في المنازل، والتي قد تتسبب في الإصابة بأمراض شديدة الخطورة.
ووفقا للدراسة، فإن بعض "المواد الكيميائية " قد تزيد من خطر الإصابة بأحد من أسرع أنواع السرطان نمواً، حيث اختبر أطباء من مستشفى ماونت سيناي في نيويورك وفقا لموقع جريدة " dailymail"، البريطانية، عينات دم من أشخاص مصابين وغير مصابين بسرطان الغدة الدرقية، ووجدوا أن المصابين بالمرض كانوا أكثر عرضة بنسبة 56% لمستويات المادة الكيميائية PFAS في أجسامهم.اضافة اعلان

مواد كيميائية خطيرة


ووفقا للدراسة، فإنه يُطلق على PFAS اسم "المواد الكيميائية الأبدية"، وقد تم استخدامها في صنع الآلاف من المنتجات اليومية  منذ الأربعينيات من القرن الماضي،  بدءًا من أواني الطهي غير اللاصقة ، وتغليف المواد الغذائية، والملابس المقاومة للماء، والأقمشة المقاومة للبقع.
يمكن العثور على المواد الكيميائية في مياه الشرب والغبار المنزلي وحتى داخل دم الإنسان، كما تستخدم بشكل شائع كمادة طاردة للبقع في الملابس والسجاد، بالإضافة إلى طلاء مقاوم للشحوم لتغليف المواد الغذائية، وتضيف الدراسة أدلة  لدعم الروابط المشتبه بها بين التعرض لـ المواد الكيمائية وسرطان الغدة الدرقية.

وتعمل المواد الكيميائية PFAS على تعطيل وظيفة نظام الغدد الصماء، الذي تعد الغدة الدرقية جزءًا منه، عندما تدخل هذه المواد الجسم إما عن طريق الطعام والماء الذي يأكله الإنسان ويشربه أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث، فإنه يمكن أن يتوزع في جميع أنحاء الجسم في الأنسجة والأعضاء.

أيضا، يمكن أن ترتبط بعض مركبات المواد الكيميائية بمستقبلات هرمون الغدة الدرقية من أجل محاكاة أو منع الهرمونات الطبيعية في الجسم، مما يؤدي إلى عدم التوازن ، ويمكن أن تؤدى أيضًا إلى تعطيل إفراز هرمونات الغدة الدرقية التي تعتبر ضرورية لتنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
وعندما يتعطل نظام إدارة وإنتاج الهرمونات، يمكن أن تكون النتيجة نموًا غير مقيد للخلايا وتكاثرها، وهي السمة المميزة لنمو السرطان.

أيضا تسبب تلك المود التهابًا في الجسم، مما يؤدي إلى تلف الحمض النووي في خلايا الغدة الدرقية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى طفرات جينية تؤدي إلى تكوين الخلايا السرطانية

نصائح مهمة للوقاية
 
1ـ تعرف على كيفية إعادة تدوير المنتجات المنزلية الخطرة والتخلص منها بشكل صحيح.

2ـ تجنب المقالي غير اللاصقة، واستبدلها بمقلاة مصنوعة من الحديد الزهر،  حيث تقوم بعمل أفضل من المقلاة غير اللاصقة المخدوشة.

3ـ تخلص من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأدوية بطريقة آمنة.

4ـ الطلاء والإلكترونيات ومصابيح الفلورسنت، ابحث عن برامج إعادة التدوير  للتخلص منها.

5ـ لا تقم أبدًا بإلقاء المنتجات المنزلية الخطرة خارج أو أسفل الحوض أو المرحاض أو سلة المهملات .

اقرأ أيضا

ادوية منشطة
10:45 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عادة يومية تعادل تأثير هذه العقاقير عند الرجال

فقر الدم
9:13 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

نزلة برد
8:25 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. إليك أهم الاختلافات

أمطار المملكة 15
5:57 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

فوائد مذهلة.. هذا ما تفعله رائحة الأمطار في جهازك المناعي

اقرأ أيضا

بعد بق الفراش.. ظهور فيروس قاتل في فرنسا لأول مرة

العلماء يُطوّرون لقاحًا لعلاج مدمني الكوكايين

استشاري يُحذر من أنفلونزا هذا العام ويُوصي بهذه النصائح للوقاية منها

استشاري يحذر: 4 أعراض خطيرة للسهر وقلة النوم

الصحة توجه نصيحة مهمة للموظفين لتجنب الاحتراق الوظيفي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

1_144 8:30 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

دراسة تحذر: الوحدة قد تسبب مرضا شديد الخطورة

الكينوا 9:16 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

بديلا عن الأرز ومفيدة لمن يعانون من حساسية القمح.. ماذا تعرف عن بذور الكينوا؟

عشبة تعطل نمو السرطان بـ70% 12:33 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

مفاجأة.. "عشبة الفقراء" تُعطل نمو السرطان بـ70%

علاج السرطان 11:24 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أغربها الأخيرة.. 42 علامة على إصابة الأطفال بالسرطان

اقرأ أيضا

الاعشاب-التوابل
8:25 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم

جراحة
7:15 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

إنهاء معاناة مريضة سبعينية بزراعة منظم قلب لا سلكي بجدة

فيتامين د
5:10 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

23 علامة لا تتجاهلها.. أغرب أعراض نقص فيتامين د بالجسم

الأنفلونزا الموسمية
4:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

المجلس الصحي: 6 خطوات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين