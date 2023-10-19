لنوم أفضل وأسرع.. عليك بتناول هذه الفاكهة الشهيرة

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يمكن أن يكون لقلة النوم تأثير على حالتك الصحية، لذا، إذا كنت تعاني من الأرق والاضطرابات في النوم ليلاً، فقد يكون من الضروري العثور على حل للمشكلة. اضافة اعلان

وقالت إيما، مدربة النوم في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن تناول فاكهة الأناناس يمكن أن يكون الحل، مشيرة إلى تجربتها الشخصية معها، حيث ساعدتها على "النوم بشكل أسرع والنوم بشكل أعمق بكثير.





تناول الأناناس قبل النوم



فوائد المحتوى المائي في الأناناس



ونصحت إيما، متابعيها تناول الأناناس قبل النوم إذا كانوا يعانون من النوم لأنه يزيد من إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم.وأيدها الرأي ماكس كيرستن، مدرب النوم، قائلاً إن ادعاءاتها حول إنتاج الميلاتونين صحيحة.وقال ماكس لصحيفة "مترو": "لقد تبين أن تناول الأناناس أو شرب عصير الأناناس الطازج قبل النوم يرفع علامات الميلاتونين في الدماغ بنسبة تصل إلى 266%".وأضاف: "والتريبتوفان (حمض أميني موجود في الأناناس) يعزز بشكل طبيعي مستويات الميلاتونين (الهرمون الذي يشير إلى النوم) ومستويات السيروتونين في الدماغ، مما يسبب الشعور بالهدوء والنعاس والاسترخاء".علاوة على تعزيز إنتاج الميلاتونين، يمكن أن يساعد المحتوى المائي العالي في الأناناس في الحفاظ على أداء الجسم في أفضل حالاته،ويمكن أن يسمح للشخص بالنوم دون انقطاع، مما يؤدي إلى نوم أفضل ليلاً بشكل عام. علاوة على ذلك، يحتوي الأناناس أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد عند النوم، خاصة إذا كنت تجد نفسك غالبًا تستيقظ نتيجة الألم.ومع ذلك، أكد مدرب النوم، أن تناول الأناناس ليس حلاً سحريًا لمشاكل النوم، قائلاً: "تناول الأناناس وحده من غير المرجح أن يكون له تأثير "كبير" على نومك، ومن المرجح أن تكون أي فوائد تراها "تدريجية وتتعلق بالرفاهية العامة".وينصح ماكس بتجربة "الخيارات المعروفة بصفاتها المعززة للنوم"، مثل الحليب الدافئ وشاي البابونج والحبوب الكاملة.وشدد على أنه "من المهم أيضًا الحفاظ على روتين نوم صحي ومعالجة أي اضطرابات نوم كامنة إذا كنت تعاني باستمرار من مشاكل في النوم".