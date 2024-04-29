فوائد مدهشة للتوت.. يحمي من السكتة الدماغية وأمراض القلب ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

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يشتهر التوت كفاكهة ذات مذاق جميل، ويتميز بأربعة ألوان، هي: الأحمر والأسود والأرجواني والذهبي.





الفوائد الصحية



إدارة مرض السكري



الوقاية من الأمراض



بشرة صحية



والتوت غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ومن بينها البوتاسيوم، وهو ضروري لوظيفة القلب، وثبت أنه يخفض ضغط الدم.يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في التوت على الوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب.كما أنه يحتوي على معدن المنجنيز، وهو ضروري لصحة العظام والجلد، ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وفقًا لموقع "ويب إم دي" الطبي.كوب واحد من التوت يوفر 8 جرامات من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم.وتمنح الأطعمة الغنية بالألياف الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة، لذا يمكنها المساعدة في إدارة الوزن.ويحتوي التوت على نسبة سكر أقل بكثير من معظم الفواكه، فقط 5 جرامات في كوب كامل، مما يجعله أقل عرضة لرفع مستويات السكر في الدم.ويضيف التوت طعمًا حلوًا إلى الأطباق، مما قد يقلل من الرغبة في تحلية الطعام بالمواد الحافظة الاصطناعية، مما يساعد على إنقاص الوزن والتحكم في مستويات السكر بالدم.يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.والجذور الحرة هي ذرات غير مستقرة تؤذي الخلايا أثناء محاولتها الاستقرار. وقد يلعب الضرر الذي تسببه دورًا في عملية الشيخوخة، والتهاب المفاصل، والسرطان، وأمراض القلب، ومرض الزهايمر، والعديد من الحالات الأخرى.وتعمل مضادات الأكسدة على تثبيت الجذور الحرة، مما يجعلها غير ضارة. ويعد التوت الطازج من بين أفضل مصادر مضادات الأكسدة للنظام الغذائي.يقدم التوت الأسود أكبر قدر من مضادات الأكسدة، يليه التوت الأحمر ثم التوت الذهبي. كلما كان اللون أعمق، زادت كمية مضادات الأكسدة الموجودة في التوت.يحتوي التوت أيضًا على فيتامين سي، وهو أمر حيوي لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يشكل 75% من البشرة. مع التقدم في السن، ينخفض مستوى الكولاجين، مما يسبب التجاعيد والترهل.والتوت غني بفيتامين سي، والذي قد يساعد أيضًا في منع وإصلاح تلف الجلد الناتج عن الشمس.يعد التوت مصدرًا رائعًا لما يلي:الفيبرفيتامين سيالمنجنيزفيتامينات بالأحماض الدهنية أوميجا -3البوتاسيوم.