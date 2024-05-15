الصحة: تقليل استهلاك الملح يقي من 3 أمراض خطيرة

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حذرت وزارة الصحة، من خطورة الإفراط في تناول الملح للوقاية من ثلاثة أمراض خطيرة.
وقالت الصحة، عبر حسابه االرسمي "عش بصحة": "إن صحة القلب تقتضي التقليل من كمية استهلاك الملح بشكل تدريجي ولذلك عليك عدم شراء الكثير من الملح أثناء التسوق".
خطورة استهلاك الملحوأضافت : "أن استهلاك كمية زائدة من الملح يؤدي احتفاظ الجسم بسوائل مما يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة الوزن، وزيادة الإصابة بأمراض خطيرة منها:
- أمراض القلب
- السكتة الدماغية
- ارتفاع ضغط الدم
لصحة قلبك، قلل من كمية استهلاكك للملح بشكل تدريجي #الاسبوع_العالمي_للملح pic.twitter.com/mwyCIlR7aB— عش بصحة (@LiveWellMOH) May 14, 2024
وكان الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قد حذر من خطورة الإفراط في تناول الملح والسكر .
تحذير من خطورة الملح والسكروقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "نصيحة .. حاول أن تبتعد عن الأَبْيَضَين الملح والسكر ...قدر الإمكان".
وأضاف خالد النمر : "أن النصيحة تشمل الأصحاء أيضاً، وضرر الملح تتمثل في أنه يزيد احتمالية أمراض القلب والجلطات مستقبلا".