الصحة: تقليل استهلاك الملح يقي من 3 أمراض خطيرة

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حذرت وزارة الصحة، من خطورة الإفراط في تناول الملح للوقاية من ثلاثة أمراض خطيرة.

وقالت الصحة، عبر حسابه االرسمي "عش بصحة": "إن صحة القلب تقتضي التقليل من كمية استهلاك الملح بشكل تدريجي ولذلك عليك عدم شراء الكثير من الملح أثناء التسوق".



خطورة استهلاك الملح



لصحة قلبك، قلل من كمية استهلاكك للملح بشكل تدريجي #الاسبوع_العالمي_للملح pic.twitter.com/mwyCIlR7aB — عش بصحة (@LiveWellMOH) May 14, 2024



وكان الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قد حذر من خطورة الإفراط في تناول الملح والسكر .

تحذير من خطورة الملح والسكر

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "نصيحة .. حاول أن تبتعد عن الأَبْيَضَين الملح والسكر ...قدر الإمكان".

وأضاف خالد النمر : "أن النصيحة تشمل الأصحاء أيضاً، وضرر الملح تتمثل في أنه يزيد احتمالية أمراض القلب والجلطات مستقبلا".

وأضافت : "أن استهلاك كمية زائدة من الملح يؤدي احتفاظ الجسم بسوائل مما يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة الوزن، وزيادة الإصابة بأمراض خطيرة منها:- أمراض القلب- السكتة الدماغية- ارتفاع ضغط الدم