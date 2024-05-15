الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة: تقليل استهلاك الملح يقي من 3 أمراض خطيرة

الملح - الطعام
الملح
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذرت وزارة الصحة، من خطورة الإفراط في تناول الملح للوقاية من ثلاثة أمراض خطيرة.
وقالت الصحة، عبر حسابه االرسمي "عش بصحة": "إن صحة القلب تقتضي التقليل من كمية استهلاك الملح بشكل تدريجي ولذلك عليك عدم شراء الكثير من الملح أثناء التسوق".اضافة اعلان

خطورة استهلاك الملح

وأضافت : "أن استهلاك كمية زائدة من الملح يؤدي احتفاظ الجسم بسوائل مما يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة الوزن، وزيادة الإصابة بأمراض خطيرة منها:
- أمراض القلب
- السكتة الدماغية
- ارتفاع ضغط الدم

اقرأ أيضا

استمرار نقص هذا الفيتامين بالجسم يسبب تضخم القلب.. تحذير مهم من الخضيري

لهذا السبب.. هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالحصبة

6 أطعمة مدهشة تُحسّن مزاجك وتحميك من الاكتئاب

الخضيري يوضح حقيقة اعتماد الباميا كبديل لأدوية السكري نظرًا لفوائدها الكبيرة

نصيحة مهمة للجميع للوقاية من الضغط وخطورته

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook