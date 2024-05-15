الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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استشاري: التعرض للشمس لمدد طويلة يزيد الحصوات بالجسم (فيديو)

تفتيت حصوات الكلى
حصوات الكلى
أ أ
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على الرغم من أهميته للجسم، إلا أن زيادة فيتامين د يمكن أن تكون مضرة في بعض الأحيان، بحسب مصادر طبية.
ويمكن الحصول على فيتامين د بشكل أساسي من الشمس، إلا أن الدكتور معاذ الهزاع، استشاري زراعة وجراحة الكلى والمسالك البولية، حذر من أن الزيادة فيه قد تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.اضافة اعلان
وتفصيلاً، أوضح الهزاع لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن الشمس تزود الجسم بفيتامين د، والذي يساعد بدوره على امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى زيادته في البول.

حصوات الأوكسلات

وأشار إلى أن أكثر الحصوات انتشارًا هي الحصوات المتكونة من الكالسيوم أوكسلات، وبالتالي تؤدي زيادة الكالسيوم إلى زيادة الأوكسلات في البول وتكون الحصوات.
وشدد الهزاع على أهمية التوازن في فيتامين د، قائلاً: "الزيادة فيه مضرة"، لكنه بين أن الأمر لا يتعلق بالشخص الذي يعاني من نقص، مثل مرضى هشاشة العظام، وكذلك الأمر بالنسبة للكالسيوم الذي قد يؤدي إلى زيادة الحصوات.
 

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