6 أطعمة لا غنى عنها لمرضى التهاب المفاصل

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يعاني كثير من الناس من التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى. والتي يمكن أن تسبب مشاكل مثل الألم والالتهاب وتصلب المفاصل وحتى صعوبة الحركة.

وفي حين لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، فإن هناك طرقًا لتخفيف الألم والأعراض الأخرى، ومن بينها التركيز على ما تأكله، كأحد الطرق لتقليل تأثير التهاب المفاصل.





نظام البحر الأبيض المتوسط



السمك



المكسرات والبذور



الفواكه والخضراوات



زيت الزيتون



الفول



الحبوب الكاملة



وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل في الولايات المتحدة، فإن اتباع نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط هو أفضل رهان للسيطرة على الأعراض.وعلى الرغم من أنه ليس علاجًا "معجزة"، لكنه "النظام الغذائي النهائي لالتهاب المفاصل"، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" عن الخبراء.ويقولون، إنه "على الرغم من عدم وجود نظام غذائي معجزة لالتهاب المفاصل، إلا أن العديد من الأطعمة يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب وتحسين آلام المفاصل والأعراض الأخرى".ووفقًا للخبراء، فإنه "بالنسبة للمبتدئين، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة، بما فيها الفواكه والخضراوات والأسماك والمكسرات والفاصوليا، والأطعمة قليلة المعالجة والدهون المشبعة، ليس مفيدًا للصحة العامة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة نشاط المرض".وأوضحوا أن الدراسات تظهر أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون له الفوائد التالية:انخفاض ضغط الدم.الحماية من الأمراض المزمنة، بدءًا من السرطان وحتى السكتة الدماغية.السيطرة على التهاب المفاصل عن طريق الحد من الالتهاب.يفيد المفاصل والقلب.يؤدي إلى فقدان الوزن، مما قد يقلل من آلام المفاصل.وللحصول على أقصى استفادة من هذا النظام الغذائي هناك ستة أنواع من الطعام يجب عليك الإكثار من تناولها، وهي: الأسماك والمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات وزيت الزيتون والفاصوليا والحبوب الكاملة.تقول مؤسسة التهاب المفاصل، إن الأسماك الزيتية مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية "المضادة للالتهابات".وأفضل أنواع الأسماك التي يمكن تناولها لهذا الغرض سمك السلمون والتونة والسردين والرنجة والأنشوجة والاسكالوب وغيرها من أسماك المياه الباردة.ويوصى بتناول ما بين ثلاث إلى أربع أونصات (ما بين 100 جرام إلى 113 جرامًا) من السمك مرتين في الأسبوع. ولكن إذا لم تكن من محبي الأسماك، فيمكن تناول مكملات زيت السمك.ينصح الخبراء بتناول حفنة من المكسرات يوميًا، ومن أكثر أنواعها فائدة الجوز والصنوبر والفستق واللوز.وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على مدى 15 عامًا، أن الرجال والنساء الذين تناولوا معظم المكسرات أقل عرضة بنسبة 51 بالمئة للوفاة بسبب مرض التهابي (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي)، مقارنة بأولئك الذين تناولوا عددًا أقل من المكسرات.توصي مؤسسة التهاب المفاصل بتناول تسع حصص أو أكثر من الفواكه والخضراوات يوميًا.وتقول: "الفواكه والخضراوات مليئة بمضادات الأكسدة. تعمل هذه المواد الكيميائية القوية كنظام دفاع طبيعي للجسم، مما يساعد على تحييد الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا.وتابعت: "أظهرت الأبحاث أن الأنثوسيانين الموجود في الكرز والفواكه الحمراء والأرجوانية الأخرى مثل الفراولة والتوت والعنب البري والتوت الأسود له تأثير مضاد للالتهابات".والفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي وفيتامين ك مفيدة أيضًا لتخفيف آلام التهاب المفاصل.وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، فإن زيت الزيتون مليء بالدهون الصحية للقلب، بالإضافة إلى الأوليكانثال، الذي له خصائص مشابهة للعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.وتنصح بتناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا إذا أمكن.الفاصوليا مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، والتي تساعد على خفض البروتين المتفاعل CRP، وهو مؤشر على الالتهاب الموجود في الدم.وتوصي بتناول الفاصوليا الحمراء الصغيرة والفاصوليا الحمراء وفاصوليا البينتو.تتوافر في دقيق القمح الكامل، ودقيق الشوفان، والبرغل، والكينوا. وبحسب مؤسسة التهاب المفاصل: “تحتوي الحبوب الكاملة على الكثير من الألياف الممتلئة – والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي".و"أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الألياف والأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تخفض مستويات بروتين CRP في الدم، وهو علامة التهابية".