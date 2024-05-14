توقف القلب والتنفس.. الهلال الأحمر ينقذ ستيني بالمسجد النبوي

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تمكنت الفرق الإسعافية والفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ وإعادة النبض لمريض ستيني، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ بساحات المسجد النبوي.



إغماء وتوقف القلب بالمسجد النبوي:



وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني – وفق عكاظ- أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا اليوم في تمام الساعة 14:37م، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف في ساحات المسجد النبوي الشريف.وتابع: وعلى الفور توجهت الفرقة الإسعافية، وعند الوصول قام الفريق الطبي الإسعافي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض واستخدام جهاز مزيل الرجفان التابع للهيئة.وواصل "الزهراني"، أنه تم إعطاء المريض صدمات كهربائية، حيث تم نقل المريض إلى مركز صحي الصافية، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له والتأكد من عودة النبض ولله الحمد.