علماء يكشفون: علاج رخيص الثمن قد يكون سر طول العمر

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كشف باحثون عن دواء زهيد الثمن يستخدم لعلاج مرض السكري قالوا إنه قد يساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

ووفقًا للباحثين، فإن الميتفورمين، الذي يستخدم لخفض نسبة السكر في الدم ويعالج مرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن يحمي أيضًا من السرطان والتدهور المعرفي وأمراض القلب، بسبب آثاره المضادة للالتهابات.

ويختبر الباحثون فرضيتهم من خلال دراسة تسمى تجربة TAME لمعرفة ما إذا كان الميتفورمين يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويمنع المرض لدى الأصحاء الأكبر سنًا. وتهدف التجربة التي تستمر ست سنوات إلى تسجيل 3000 شخص تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عامًا.





هل الميتفورمين يزيد من عمر الإنسان؟



تجربة سريرية



وقال ستيفن أوستاد، المستشار العلمي الكبير في الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة، والذي يدرس بيولوجيا الشيخوخة: "لا أعرف ما إذا كان الميتفورمين يزيد من عمر الإنسان، لكن الأدلة الموجودة تشير إلى أنه قد يفعل ذلك".وتشير الدراسات إلى أن الميتفورمين يقلل من خطر الإصابة بسرطان الدم والمسالك البولية والجهاز الهضمي.وقال أوستاد: "لقد كان ذلك بمثابة صدمة بعض الشيء"، وفقًا للإذاعة الوطنية العامة بالولايات المتحدة (NPR).وأشار أيضًا إلى دراسة بريطانية وجدت أن الدواء يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين تناولوا الدواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. كان الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين أيضًا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.ويسعى أوستاد وباحثون آخرون إلى إجراء تجربة سريرية، نظرًا لأن معظم فوائد الميتفورمين للشيخوخة كانت قائمة على الملاحظة.وقال أوستاد: "ذهبت مجموعة منا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمطالبتهم بالموافقة على تجربة الميتفورمين. إذا كان بإمكانك المساعدة في منع مشاكل متعددة في نفس الوقت، كما نعتقد أن الميتفورمين قد يفعل، فهذا هو أقصى ما يمكن أن يفعله الطب الوقائي".