عاجل.. خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة 25%.

وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن خطوات تنفيذ خدمة طلب مهلة إضافية (90) يومًا للسداد بعد انتهاء مدة الاعتراض (30) يومًا، وقبل انقضاء مهلة السداد المقررة نظامًا (15) يومًا بحسب المادة 75 من نظام المرور.، من تاريخ 18/4/2024م بنسبة 25% تشمل الآتي:





الدخول إلى منصة أبشر أفراد



الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة



أسباب الحرمان من تخفيض 25%



اختيار خدماتي ثم المروراختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المروريةالضغط على بدء الخدمة.استعراض المخالفات القابلة للتمديد.اختيار المخالفة المطلوبةمراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارهااختيار تمديد مهلة السدادتأكيد تمديد مهلة السداد.وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.وحذرت من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (25%) ضمن المادة (75) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:التفحيط.الحوادث المرورية بالتعدي أو الإفراط.مخالفات إنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة.مخالفات أوزان المركبات وأبعادها وفحصها.مخالفات الورش.مخالفات رخص إصدار رخص القيادة الدولية.حجز رخص سير المركبات أو رخص القيادة.مخالفات المعارض.بيع أو إتلاف المركبات خارج المملكة.