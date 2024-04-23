عاجل.. خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة 25%.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن خطوات تنفيذ خدمة طلب مهلة إضافية (90) يومًا للسداد بعد انتهاء مدة الاعتراض (30) يومًا، وقبل انقضاء مهلة السداد المقررة نظامًا (15) يومًا بحسب المادة 75 من نظام المرور.، من تاريخ 18/4/2024م بنسبة 25% تشمل الآتي:
الدخول إلى منصة أبشر أفراداختيار خدماتي ثم المرور
اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية
الضغط على بدء الخدمة.
استعراض المخالفات القابلة للتمديد.
اختيار المخالفة المطلوبة
مراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها
اختيار تمديد مهلة السداد
تأكيد تمديد مهلة السداد.
خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة (25%) تتم بيسر وسهولة عبر منصة #أبشر .. تعرّف على خطوات تنفيذ الخدمة:#المرور_السعودي#تخفيض_المخالفات_المرورية pic.twitter.com/WNSRPpLu4o— المرور السعودي (@eMoroor) April 22, 2024
الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامةوكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
أسباب الحرمان من تخفيض 25%وحذرت من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (25%) ضمن المادة (75) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:
التفحيط.
الحوادث المرورية بالتعدي أو الإفراط.
مخالفات إنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة.
مخالفات أوزان المركبات وأبعادها وفحصها.
مخالفات الورش.
مخالفات رخص إصدار رخص القيادة الدولية.
حجز رخص سير المركبات أو رخص القيادة.
مخالفات المعارض.
بيع أو إتلاف المركبات خارج المملكة.