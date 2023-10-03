طبيب يحذر من عادة خطيرة وشائعة تضر بالعين

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حذر طبيب عيون من عادة سيئة تشكل خطرا كبيرا على العين.





تحذير من فرك العين:





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رمال وأتربة





وهذه العوامل عبارة عن رمال وأتربة وغيرها من الشوائب التي يمكن أن تصيب العين بالكثير من الأضرار.









من جهته، قال الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب و جراحة العين جامعة بنها، إن العين تتأثر كثيرا وقت تغير الفصول خاصة عند دخول فصل الخريف الذى يصاحبه وجود الأتربة والعواصف فى بعض الأحيان، بحسب اليوم السابع.





أعراض الإصابة





أما عن الأعراض التي قد تظهر على العين ، أضاف أن تلك الظواهر قد تسبب حساسية قد تصل درجاتها فى بعض الأحيان إلى الشديدة والتى تتطلب تدخلا طبيا فوريا.





وأوضح أن حساسية العين تحدث بشكل عام بسبب تطاير حبوب اللقاح والجراثيم التى تحملها الرياح، وعندما تلمس عينك فإنها تؤدى إلى أعراض تشمل احمرار العين والدموع وسيلان وعطس وحكة في العين والأنف.





الحالات الشديدة





وأشار أن هذه الأعراض تصاحبها فرك العين المستمر مع دعكها بطريقة غير صحيحة مما يتسبب فى زيادة حساسية العين الأمر الذى يتطلب إعطاء قطرات للعين خاصة بالحساسية لتهدئة وضع العين وتجنب المضاعفات.





وأضاف أنه فى بعض الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر تدخل طبى لاحتياج المريض أدوية خاصة بالحساسية مع القطرات المناسبة للحالة لتجنب إصابة العين بعدوى شديدة.





حماية العين





ويمكن حماية العين من الحساسية في الخريف عن طريق اتباع الإرشادات وعدم تعريضها لتلك الظواهر السلبية التي قد تؤثر عليها.





كما يمكن استخدام سوائل لترطيبها دائما واستخدام أنواع من القطرات المطهرة باستمرار لقتل البكتيريا.









هذه اخطر عادة تضر العين والقرنية ! طبيب عيون يُحذر :هذه اخطر عادة تضر العين والقرنية ! pic.twitter.com/cmliOflk1p October 2, 2023



وظهر الطبيب في مقطع فيديو وهو يحذر من "فرك" العين باليدين، مؤكدا أن هذه الطريقة بالغة الخطورة.وأضاف أن تلك الطريقة قد تحول قرنية العين من طبيعية إلى مخروطية.وتابع: إذا شعر البعض بالرغبة في حك العين أو الحساسية فعليه بزيارة الطبيب لكي يصف له قطرات تعالج ذلك.وفي فصل الخريف تحديدا تتعرض العيون للكثير من العوامل الجوية التي قد تؤثر سلبا عليها.