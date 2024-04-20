سعود الطبية توضح أعراض ضغط الدم الرئوي وتوجه نصائح للمصابين

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وجهت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح مهمة لمرضى ضغط الدم الرئوي والذي يعد أحد الحالات الخطيرة من ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية.





أعراض ضغط الدم الرئوي



نصائح لمرضى ضغط الدم الرئوي



وأضافت أن ضغط الدم الرئوي، ينذر بصعوبة شديدة في التنفس وعدد من المضاعفات التي تهدد حياة المريض وتضر بصحة الرئة والقلب.وبينت سعود الطبية أن أعراض المرض تشمل:1 - الدوخة والإغماء.2 - ضيق التنفس أثناء القيام بمجهود. وعدم القدرة عليه حتى في أوقات الراحة.3 - ألم في الصدر.4 - إجراء فحوصات طبية منتظمة.5 - الإرهاق العام وخفقان في القلب.6 - تورم في الكاحلين والساقين ومنطقة البطن.1 - إجراء فحوصات طبية منتظمة.2 - الحصول على قسط وفير من الراحة.3 - عدم السفر إلى المناطق ذات الارتفاعات العالية.4 - تجنب ما يخفض ضغط الدم بشكل مفرط مثل الجلوس في حوض استحمام ساخن.5 - التحدث مع الطبيب حول قيود معينة بشأن التمارين والامتناع عن التدخين.