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دراسة تحذر من أدوية إنقاص الوزن الشائعة: تضر بصحة المعدة

صحة الأمعاء
المعدة
أ أ
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أوضحت دراسة حديثة في جامعة هارفارد أن الأدوية الشائعة لإنقاص الوزن مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السيئة على الجهاز الهضمي.
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ووفقا للدراسة، فإنه على الرغم من إشادة الكثير بقدرات أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم منبهات GLP-1، إلا أن الأبحاث بينت أنها تزيد خطر الإصابة بشلل المعدة والتهاب البنكرياس وانسداد الأمعاء.

تأثير ضار


وخلال الدراسة، أوضح الدكتور موهيت سودهي الباحث الرئيسي: "على الرغم من أن حدوث هذه الأحداث الضارة نادر نسبياً، حيث يؤثر على حوالي 1% فقط من المرضى، لكن مع تناول الملايين لهذه الأدوية، فمن المحتمل أن يتأثر آلاف الأشخاص بها".

يذكر أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، واعتمدت على فحص مطالبات التأمين الصحي لحوالي 16 مليون مريض أمريكي، تم وصف منبهات GLP-1 لهم، تحت مسمّى تجاري: "أوزيمبيك" أو ليراغلوتايد (فيكتوزا)، بين عامي 2006 و2020.

وخلال الدراسة، قارن الباحثون مخاطر هذه الأدوية مع نوع آخر من أدوية إنقاص الوزن يُسمى بوبروبيون نالتريكسون.

تأثر الأمعاء


وكشفت المقارنة أن منبهات GLP-1 ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس بـ 9 مرات، وهو ما يمكن أن يسبب آلاماً شديدة في المعدة، وفي بعض الحالات، يتطلب العلاج في المستشفى والجراحة.

وتضمنت الآثار الجانبية لأوزيمبيك و ليراغلوتايد، ارتفاع خطر الإصابة بانسداد الأمعاء بـ 4 أضعاف، حيث يمنع الطعام من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة. وارتفاع خطر الإصابة بشلل المعدة بـ 4 أضعاف.

قرار الاستخدام


ووجد الباحثون أيضاً ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القنوات الصفراوية، التي تصيب المرارة، لكن هذا الاختلاف لم يكن ذا دلالة إحصائية.

ودعت النتائج إلى موازنة الأثار الجانبية الشديدة لهذه الأدوية ومقارنتها بفوائدها قبل اتخاذ قرار استخدامها.

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