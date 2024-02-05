دراسة: النشاط البدني يقلل الإصابة بمرض خطير يصيب الرجال

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كشفت دراسة سويدية حديثة، أن زيادة طفيفة في مستوى النشاط البدني لدى الرجل تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%.

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نتائج الدراسة، إلى بيانات 58 ألف رجل، والتي تضمنت الإبلاغ عن مستوى النشاط البدني اليومي، والوزن، والحالة الصحية والتاريخ المرضي، بحسب "هيلث داي".





تقييم مستوى اللياقة القلبية



انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا



وفي بداية الدراسة، ارتدى المشاركون في الدراسة جهازاً لقياس مستوى الأداء التنفسي القلبي أثناء ركوب دراجة ثابتة، لتقييم مستوى اللياقة القلبية.أيضا ارتدى المشاركون جهاز تتبع النشاط البدني لعدة سنوات، وقام فريق البحث من المدرسة السويدية للرياضة والعلوم الصحية بتقييم آثار النشاط البدني، ومقارنتها بالسجلات الصحية للمشاركين.وكشفت النتائج أن الذين ارتفع لديهم مستوى اللياقة البدنية بنسبة 3% انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%، مقارنة بمن انخفض لديهم النشاط البدني.ولم يجد الباحثون خلال الدراسة، الصلة بين ارتفاع اللياقة ومخاطر الوفاة الناجمة عن سرطان البروستاتا.