دراسة تحذر: اضطراب فرط الحركة لدى الكبار قد يسبب كارثة

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حذرت دراسة حديثة من خطورة السائقين الأكبر سناً المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مؤكدة أنهم هم أكثر عرضة للضغط على الفرامل والتشتت والاصطدام. اضافة اعلان





نوع خطير من الاضطراب



خطر وقوع حوادث



تشخيص الحالة



وخلال الدراسة، ربط الباحثون بين هذا النوع من الاضطراب وبين زيادة خطر وقوع حوادث الطرق بنسبة 74 %.وأوضح الباحثون أن عوامل الخطر مثل القلق المتزايد يمكن أن تؤثر أيضاً على الأداء خلف عجلة القيادة، بحسب "هيلث داي".وتابع فريق البحث في جامعة كولومبيا سائقين مصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لمدة 4 سنوات، باستخدام أجهزة التتبع داخل السيارة.وأوضحت الدراسة أن كبار السن الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه، كانوا أكثر عرضة للضغط على المكابح والحصول على مخالفات مرورية.وشملت هذه الدراسة أكثر من 2800 سائق أعمارهم بين 65 و79 عاماً، وحوالي 2.6% منهم مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.وخلال الدراسة، ربط الباحثون هذا الاضطراب بزيادة خطر وقوع حوادث بنسبة 74%، وزيادة خطر مخالفات المرور المبلغ عنها ذاتياً بنسبة 102%، وزيادة خطر حوادث المكابح القوية بنسبة 7%.ولفت الباحثون إلى إن حوالي 8% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وكذلك 9% إلى 13% من الأطفال دون سن 18 عاماً.يذكر أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة نمو عصبي غالباً ما يتم تشخيصها أثناء الطفولة، ويمكن أن تستمر طوال الحياة.