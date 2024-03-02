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خبيرة تغذية تحذر من التخلي عن الخبز تمامًا

الخبز
التخلي عن الخبز يؤدي إلى انخفاض الأداء والنشاط الفكري
أ أ
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حذرت خبيرة التغذية، الدكتورة ناتاليا دينيسوفا، من استبعاد الخبز تمامًا من النظام الغذائي.

مخاطر التخلي عن الخبزاضافة اعلان

وتشير الخبيرة، إلى أن "التخلي عن الخبز سيؤدي إلى انخفاض الأداء والنشاط الفكري، وزيادة التعب بسبب نقص فيتامين В1 بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نقص في فيتامين PP الضروري للدماغ، وكذلك فيتامين В12 الضروري للبصر".
وحذرت، من أن "التخلي عن الخبز يؤدي إلى نقص حمض الفوليك، ما يؤدي إلى ضعف المناعة، وبسبب نقص الألياف الغذائية، يضطرب عمل الجهاز الهضمي"، مشيرة إلى أن "تناول الخبز باعتدال يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي".

تناول خبز الجاودار

وتنصح الخبيرة "بتناول خبز الجاودار، الذي يزود الجسم بأكثر من ثلث احتياجاته اليومية من الفيتامينات B1 وE  والمغنيسيوم والفوسفور، ويحتوي على الكثير من الحديد بنسبة 78 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر.
ووجود حمض الفوليك يساعد على امتصاص هذا المعدن بصورة جيدة، كما أنه غني بفيتامين B2 وPP والكالسيوم".
وتابعت: "تحتوي 100 جرام منه على 30-35 ملجم من السيلينيوم، وهذه أكثر من نصف حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر".
وأشارت إلى أن "مرضى السكري ومن يحاول ضبط وزنه، يمكنهم تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يضمن الشعور بالشبع فترة طويلة ولا يسبب ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم".

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