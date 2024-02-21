استشاري يوضح المعدل المطلوب لضغط الدم لمرضى السكري

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة المعدل المطلوب لضغط الدم لمرضى السكري.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: إن المعدل المطلوب لضغط الدم (القاتل الصامت) لمن لديهم داء سكري لمنع الجلطات يتحدد كالتالي:



ارتفاع ضغط الدم لمرضى السكري



لماذا نهتم بعلاج ضغط الدم؟



- ارتفاع ضغط الدم شائع (٥٠-٦٠٪ ) لدى السكريين وخاصة النوع الثاني من السكري والبعض قد يهمل البعض علاجه لعدم وجود أعراض.- عند انقباض عضلة القلب، يدفع الدم في الشريان الأبهر وهذا ضغط الدم الانقباضي Systolic وعند انبساط عضلة القلب، يعود الشريان الأبهر إلى وضعه الطبيعي وهذا الضغط الانبساطي Diastolic وتكتب على هيئة كسر مثلاً 120/80حيث قيمة الضغط الانقباضي هي العليا 120وقيمة الانبساطي هي السفلى 80- التحكم الجيد بضغط الدم مهم جداً للمصابين وغير المصابين بداء السكريوتابع الجهني: "عادة يفضل خفض الضغط إلى أقل من 130/80 وخاصة لمن لديهم أمراض كلى أو قلب وقد يكون أعلى من ذلك حسب ما يقرره الطبيب المعالج"• منع الجلطات الدماغية بنسبة ٤٠٪• منع الجلطات القلبية بنسبة ٢٥٪• منع فشل عضلة القلب بنسبة ٥٠٪• منع الفشل الكلوي بأذن الله