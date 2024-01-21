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تنبيه عاجل من "الصحة" للمواطنين في حال ظهور أعراض كورونا عليهم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
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طالبت وزارة الصحة المواطنين، في حال ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي منهم، بحجز موعد لدى عيادة طب الأسرة عبر تطبيق صحتي.اضافة اعلان

فحص حالات كورونا وفقًا للحالة الصحية

وأكدت الوزارة على أن الفحص سيكون فقط بناء على رأي الطبيب المعالج وفقًا للحالة الصحية .
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية "صحة_937" في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يوجد فحص لفيروس كورونا؟

6 حقائق عن متحور كورونا "JN.1"

وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانًا  حول سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا  "JN.1"، وركزت على  حقائق عن الفيروس الجديد.

1-شديد العدوي

يخترق المتحور الجديد JN.1 أجهزة الجهاز المناعي، وذلك وفقًا لموقع الجمعية الطبية الأمريكية.

2- تصنيف منظمة الصحة العالمية

صنفت منظمة الصحة العالمية  متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار، وأن مثل هذه السلالات تثير قلقًا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها.

3- مخاطر صحية منخفضة

لا يشكل متحور كورونا  JN.1 تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وقالت منظمة الصحة العالمية استناداً إلى الأدلة المتاحة، إن المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 تم تقييمها حالياً على أنها منخفضة.

4- أعراض JN.1

بعض أعراض متحور  كورونا  JN.1 هي: السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق، وهذه  العلامات تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الموسمية، لذا يجب توخي الحذر.

5-من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـJN.1  هم كبار السن، أو الذين يعانون من ضعف المناعة .

6-الوقاية

تشمل بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها، وهي ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ومتابعة نظافة اليدين، وأخذ لقاح فيروس كورونا .

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