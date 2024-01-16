كيف تعتني بصحة الفم لذوي الإعاقة وكبار السن؟ 4 نصائح مهمة

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وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة للعناية بصحة الفم لذوي الإعاقة وكبار السن في المنزل.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" عش بصحة: "لو في عائلتك شخص من ذوي الاعاقة أو من كبار السن فإن صحة الفم هي جزء اساسي من صحتهم".
4 نصائح للعناية بصحة الفم لذوي الإعاقة وكبار السن
1- الابتعاد عن السكريات والاهتمام بتغذيتهم الصحية السليمة
2- مساعدتهم فـي تنظيف الأسنان إن احتاجوا لذلك
3- جدولة مواعيد طبيب الأسنان بانتظام للفحص والتنظيف
4- متابعتهم باستمرار للعناية بصدـة الفم
العناية بكبار السن في الشتاء
وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية العناية بكبار السن لاسيما في فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة.
الدعم النفسي والجسدي لكبار السن
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "أرجوكم.. لا تتركوا كبير السن في المستشفى بدون مرافق فهو يحتاج الكثير من الدعم النفسي والجسدي من مرافقه".