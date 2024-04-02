تطور مذهل.. أدوية جديدة لمحاربة مقاومة المضادات الحيوية

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حقق علماء سويديون تقدمًا كبيرًا في مكافحة الارتفاع العالمي في مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية باكتشاف فئة جديدة قوية من الأدوية.

وقالت جامعة أوبسالا في بيان صحفي إن العائلة الجديدة من المضادات الحيوية التي اكتشفها الفريق البحثي تعمل ضد البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، حيث أظهرت التجارب الاصطناعية أنها فعالة ضد التهابات مجرى الدم لدى الفئران.





تفاصيل التجربة



اكتشاف طبي مهم



في ورقتهم البحثية المنشورة في المجلة الأمريكية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس"، قام الباحثون بتفصيل فئة من المركبات لم يتم استخدامها من قبل تستهدف بروتين المسار الذي تستخدمه بعض البكتيريا سالبة الجرام المقاومة، مثل الإشريكية القولونية والالتهاب الرئوي، لتكوين طبقة حماية تقيها التقلبات البيئية، وتمنع وصول الأدوية عنها.وصنفت منظمة الصحة العالمية البكتيريا التي تحتوي على ما يسمى بطبقة LpxH باعتبارها الأكثر أهمية لتطوير علاجات جديدة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية.وتمكن الباحثون من إظهار أن فئة المضادات الحيوية الجديدة نشطة للغاية ضد البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، مما يثبت فعاليتها عن طريق علاج التهابات مجرى الدم في الفئران.ويعتقد الباحثون أن الوعد الأوسع يكمن في مزيج من فئة مركبة جديدة تمامًا تعمل على هدف بروتيني غير مستغل سابقًا، لأن البكتيريا ليس لديها مقاومة موجودة مسبقًا للأدوية.وقالت الجامعة: "وهذا على النقيض من العديد من المضادات الحيوية الموجودة حاليًا في التطوير السريري. وفي حين أن النتائج الحالية واعدة جدًا، سيكون هناك عمل إضافي كبير مطلوب قبل أن تصبح مركبات هذه الفئة جاهزة للتجارب السريرية".ومع تزايد المقاومة للمضادات الحيوية التي تهدد قدرتها على علاج أو منع الالتهابات البكتيرية في كل مجال من مجالات الطب من الأورام والجراحة وزراعة الأعضاء إلى الأطفال المبتسرين وأمهاتهم، فإن تطوير علاجات جديدة لا توجد مقاومة لها أمر بالغ الأهمية، وفقًا لما أوردته وكالة "يو بي آي" نقلاً عن العلماء.وسيتم الآن تنفيذ العمل على المركب الدوائي الجديد بواسطة ENABLE-2، وهي منصة لاكتشاف أدوية المضادات الحيوية بتمويل من مجلس البحوث السويدي، والبرنامج الوطني للبحوث حول مقاومة المضادات الحيوية ووكالة الابتكار السويدية، فينوفا، "لمواصلة الزخم الناتج عن مشروع ENABLE الأصلي".يشار إلى أن ENABLE هو جهد تعاوني لأكثر من 50 من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء أوروبا، يمثلون الأوساط الأكاديمية وشركات الأدوية الكبيرة والصغيرة، لتجميع الموارد والخبرات لتعزيز تطوير المضادات الحيوية في المراحل المبكرة.