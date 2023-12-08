الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب الوجبات الجاهزة.. 9 علامات تُنذر بالتعرض لـ"التسمم الغذائي"

التسمم الغذائي
التسمم الغذائي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يلجأ الكثير من الناس إلى تناول الأطعمة الجاهزة، ولكنهم يكونوا أكثر عرضة للتسمم الغذائي بسبب رغبة بعض التجار في الربح دون الاهتمام بجودة الطعام.اضافة اعلان
تساعد معرفة أعراض التسمم الغذائي في التمكن من سرعة إسعاف المريض وعلاجه بشكل سريع والحماية من المضاعفات.

أهم أعراض التسمم الغذائي

ووفقا لما جاء في موقع NHS inform نرصد لكم أهم أعراض التسمم الغذائي:
- الشعور بالغثيان.
- المرض أو القيء.
- الإسهال، والذي قد يحتوي على الدم أو المخاط.
- تشنجات في المعدة وآلام في البطن.
- نقص الطاقة والضعف.
- فقدان الشهية.
- ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى (حمى).
- آلام العضلات.
- قشعريرة بدون سبب.

متى تظهر أعراض التسمم الغذائي

لا تبدأ أعراض التسمم الغذائي عادة فور تناول الأطعمة الجاهزة، ففي الغالب تظهر خلال يوم أو يومين من تناول الطعام الملوث، ويمكن أن تبدأ بعد بضع ساعات أو بعد عدة أسابيع، لذا يجب الانتباه لظهور أعراض التسمم الغذائي.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

الامتناع عن التدخين
10:51 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

يقي من أمراض مميتة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

WhatsApp Image 2023-12-08 at 1.09.47 AM
2:12 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

دراسة حديثة تكشف علاقة الصيام المتقطع بتقليل الإصابة بـ "ألزهايمر"

نوبات قلبية
10:19 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

النوبة القلبية.. نصائح مهمة لإنقاذ المصاب في أسرع وقت ممكن

روبوت جراح
4:24 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

روبوت طبي يجري أولى عملياته الجراحية في هذه الدولة

اقرأ أيضا

من الحبوب الكاملة إلى العنب الأحمر.. أفضل الأطعمة لتجنب الإصابة بالزهايمر

وزير الصحة: التغطية الصحية تخطت المستهدف.. ونعالج السرطان بالإشعاع الدقيق

مفاجأة طبية.. هرمونات السعادة وراء زيادة الوزن.."تفتح الشهية"

أغربها رقم 7.. 10 أشياء تدمر جهاز المناعة

عاجل.. بشرى من وزير الصحة للمرضى الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الحصبة 3:55 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل أن تتطور لخطر مميت.. 5 علامات على الإصابة بالحصبة

اقرأ أيضا

الاستحمام - دش - استحمام
11:29 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

لهذا السبب.. احذر الاستحمام بالماء الساخن بعد رحلة طيران طويلة

رياضة المشي
11:01 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

مفاجأة صادمة حول انعكاسات الرياضة على عمر الإنسان

خضرات تفقد قيمتها الغذائية
10:58 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

تعرف على أنواع الخضار التي تفقد قيمتها الغذائية بعد طهيها

istock-474577579
9:52 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

أوصى به النبي ﷺ.. كنز طبي بين يديك لحل مشاكلك الصحية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
12:23 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي

ا
12:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

حي الشرائع (مكة).. نزهة واستجمام بعيدًا عن صخب المدينة رفقة عائلتك

أمطار وسيول
11:39 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار متوسطة على مكة وهذه المناطق

الامتناع عن التدخين
10:51 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

يقي من أمراض مميتة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

حساب المواطن
10:12 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. "حساب المواطن" يوضح للمستفيدين معني حالة الاعتراض "منتهية"

أمطار مكة
9:23 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. منها مكة والمدينة.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق