بسبب الوجبات الجاهزة.. 9 علامات تُنذر بالتعرض لـ"التسمم الغذائي"

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يلجأ الكثير من الناس إلى تناول الأطعمة الجاهزة، ولكنهم يكونوا أكثر عرضة للتسمم الغذائي بسبب رغبة بعض التجار في الربح دون الاهتمام بجودة الطعام. اضافة اعلان

تساعد معرفة أعراض التسمم الغذائي في التمكن من سرعة إسعاف المريض وعلاجه بشكل سريع والحماية من المضاعفات.





أهم أعراض التسمم الغذائي



متى تظهر أعراض التسمم الغذائي



ووفقا لما جاء في موقع NHS inform نرصد لكم أهم أعراض التسمم الغذائي:- الشعور بالغثيان.- المرض أو القيء.- الإسهال، والذي قد يحتوي على الدم أو المخاط.- تشنجات في المعدة وآلام في البطن.- نقص الطاقة والضعف.- فقدان الشهية.- ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى (حمى).- آلام العضلات.- قشعريرة بدون سبب.لا تبدأ أعراض التسمم الغذائي عادة فور تناول الأطعمة الجاهزة، ففي الغالب تظهر خلال يوم أو يومين من تناول الطعام الملوث، ويمكن أن تبدأ بعد بضع ساعات أو بعد عدة أسابيع، لذا يجب الانتباه لظهور أعراض التسمم الغذائي.