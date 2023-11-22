قبل أن تتطور لخطر مميت.. 5 علامات على الإصابة بالحصبة

أ أ



الحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس. وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس. ويمكن أن يسبب مرضًا وخيمًا ومضاعفات وحتى الوفاة. اضافة اعلان

وهناك العديد من الأعراض التي يجب على الآباء الانتباه إليها، لاكتشاف العدوى مبكرًا ومنع انتشارها إلى آخرين.





الأعراض التي يجب الانتباه لها



مصاعفات العدوى



وحدد خبراء الصحة في صيدلية "ناو باتينت"، العلامات والأعراض الشائعة للحصبة التي يجب الانتباه إليها، وهي:ارتفاع درجة الحرارةسيلان الأنف والسعالعيون حمراء ومائيةظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الخدينطفح جلدي يشمل كامل الجسم - يبدأ عادة على الوجه والرقبة قبل أن ينتشر أكثروقالت الدكتورة ماري رامزي، مديرة التحصين بوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة "يمكن أن تكون الحصبة عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات، خاصة عند الأطفال الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وللأسف يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة للبعض".وأضافت، وفقا لصحيفة "إكسبريس": "تنتشر الحصبة بسهولة شديدة، وسيجد الفيروس الأشخاص غير المحميين ويهاجمهم"، لكنها أشارت إلى أنه يمكن الوقاية منه بسهولة من خلال الحصول على جرعتين مهما كان عمرك.وتزايدت حالات الإصابة بالحصبة إلى أعلى معدل لها في بريطانيا في هذه الأونة.وأضافت رامزي: "بسبب تناول اللقاح دون المستوى الأمثل منذ فترة طويلة، هناك الآن خطر حقيقي للغاية من رؤية المزيد من تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد حيث تكون لندن الأكثر عرضة للخطر. وأي تدخلات من شأنها أن تساعد في تعويض هؤلاء الأطفال الذين فاتتهم إحدى اللقاحات أو كليهما ستكون غير مجدية".