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قبل أن تتطور لخطر مميت.. 5 علامات على الإصابة بالحصبة

الحصبة
الحصبة قد تشكل خطرًا على الحياة في بعض الأحيان
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الحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس. وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس. ويمكن أن يسبب مرضًا وخيمًا ومضاعفات وحتى الوفاة.اضافة اعلان
وهناك العديد من الأعراض التي يجب على الآباء الانتباه إليها، لاكتشاف العدوى مبكرًا ومنع انتشارها إلى آخرين.

الأعراض التي يجب الانتباه لها

وحدد خبراء الصحة في صيدلية "ناو باتينت"، العلامات والأعراض الشائعة للحصبة التي يجب الانتباه إليها، وهي:
ارتفاع درجة الحرارة
سيلان الأنف والسعال
عيون حمراء ومائية
ظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الخدين
طفح جلدي يشمل كامل الجسم - يبدأ عادة على الوجه والرقبة قبل أن ينتشر أكثر

مصاعفات العدوى

وقالت الدكتورة ماري رامزي، مديرة التحصين بوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة "يمكن أن تكون الحصبة عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات، خاصة عند الأطفال الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وللأسف يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة للبعض".
وأضافت، وفقا لصحيفة "إكسبريس": "تنتشر الحصبة بسهولة شديدة، وسيجد الفيروس الأشخاص غير المحميين ويهاجمهم"، لكنها أشارت إلى أنه يمكن الوقاية منه بسهولة من خلال الحصول على جرعتين مهما كان عمرك.
وتزايدت حالات الإصابة بالحصبة إلى أعلى معدل لها في بريطانيا في هذه الأونة. 
وأضافت رامزي: "بسبب تناول اللقاح دون المستوى الأمثل منذ فترة طويلة، هناك الآن خطر حقيقي للغاية من رؤية المزيد من تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد حيث تكون لندن الأكثر عرضة للخطر. وأي تدخلات من شأنها أن تساعد في تعويض هؤلاء الأطفال الذين فاتتهم إحدى اللقاحات أو كليهما ستكون غير مجدية".

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