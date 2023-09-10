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المجلس الصحي: 4 خطوات لإسعاف الغريق

اسعارف الغريق
المجلس الصحي: 4 خطوات لإسعاف الغريق
أ أ
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أعلن المجلس الصحي السعودي عن إجراءات إسعاف الغريق، بمناسبة اليوم العالمي للإسعاف الأولية.
وجاء على الصحفة الرسيمة للمجلس الصحي السعودي في "إكس" عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها لإسعاف الغريق. اضافة اعلان


إجراءات إسعاف الغريق:

ـ وضع الغريق على أرض مستوية مستلقيا على ظهره، ويجب الحذر عند التعامل معه فقد يكون فاقدا وعيه بسبب ارتطام رأسه بشئ.
ـ مناداة الغريق وهز كتفية للتأكد من استجابته .
ـ إذا لم يستجب الغريق للنداء فيجب التحقق من تنفيسه.
ـ إرسال شخص للإتصال بالهلال الأحمر 997.


إذا كان الغريق يتنفس:

وضعه في وضع الإفاقة.
تدفئته بالملابس أو البطانية.
تغيير ثيابة المبللة.
انتظار سيارة الإسعاف.


خطوات الإنعاش القلبي الرئوي:

ـ الجلوس على الركبتين بجانب الشخص ووضع إحدى اليدين على منتصف صدره بين الحلمتين، ثم وضع اليد الأخرى أعلاها وتشبيك الأصابع.
ـ البدء بالضغط على الصدر بعمق 5 سم باستخدام وزن الجسم.
ـ الاستمرار في الضغط بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

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