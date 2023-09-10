المجلس الصحي: 4 خطوات لإسعاف الغريق

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أعلن المجلس الصحي السعودي عن إجراءات إسعاف الغريق، بمناسبة اليوم العالمي
للإسعاف الأولية.
وجاء على الصحفة الرسيمة للمجلس الصحي السعودي في "إكس" عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها لإسعاف الغريق.
ـ وضع الغريق على أرض مستوية مستلقيا على ظهره، ويجب الحذر عند التعامل معه
فقد يكون فاقدا وعيه بسبب ارتطام رأسه بشئ.
إجراءات إسعاف الغريق:
ـ مناداة الغريق وهز كتفية للتأكد من استجابته .
ـ إذا لم يستجب الغريق للنداء فيجب التحقق من تنفيسه.
ـ إرسال شخص للإتصال بالهلال الأحمر 997.
وضعه في وضع الإفاقة.
إذا كان الغريق يتنفس:
تدفئته بالملابس أو البطانية.
تغيير ثيابة المبللة.
انتظار سيارة الإسعاف.
ـ الجلوس على الركبتين بجانب الشخص ووضع إحدى اليدين على منتصف صدره بين
الحلمتين، ثم وضع اليد الأخرى أعلاها وتشبيك الأصابع.
خطوات الإنعاش القلبي الرئوي:
ـ البدء بالضغط على الصدر بعمق 5 سم باستخدام وزن الجسم.
ـ الاستمرار في الضغط بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.