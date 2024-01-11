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الغذاء والدواء: غرامة 1.7 مليون ريال على 41 صيدلية لهذا السبب

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات خلال شهر ديسمبر من العام 2023 على (41) منشأة صيدلية؛ لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.اضافة اعلان
علاوة على عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

غرامة 1.7 مليون ريال على 41 صيدلية

 وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها رصدوا (22) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
ورصدوا 7 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و (12) منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.
 وأشارت الهيئة أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو (1.7) مليون ريال.

المخزون من المستحضرات المسجلة

 ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
 ووفقًا للنظام، فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (180) يومًا أو إلغاء الترخيص.
 ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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